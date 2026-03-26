Подозреваемый в стрельбе в Одессе погиб во время задержания

Патрульное авто на месте стрельбы. Фото: Нацполиция

В Одессе мужчина, который открыл огонь по патрульным вечером 25 марта, погиб во время спецоперации по задержанию. Правоохранители заявляют, что были вынуждены применить силу из-за прямой угрозы их жизни.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины, передает Новини.LIVE.

Стрелок погиб во время задержания

Инцидент произошел после того, как 45-летний одессит, который находился в розыске за нарушение правил воинского учета, начал стрелять из автомата во время проверки документов. После этого он скрылся с места происшествия на автомобиле.

Полиция собирает улики на месте стрельбы. Фото: Нацполиция

Для его задержания в области была введена специальная полицейская операция. В течение нескольких часов правоохранители установили местонахождение мужчины — он скрывался в недостроенном здании.

Во время переговоров с правоохранителями подозреваемый не пошел на контакт и открыл огонь с третьего этажа по бойцам спецподразделения КОРД. В ответ правоохранители также применили оружие. Отмечается, что такие действия были вынужденными для прекращения угрозы жизни полицейских.

В результате стрелок погиб на месте.

Операция по задержанию стрелка. Фото: Нацполиция

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Об инциденте сообщено Государственное бюро расследований и прокуратуру.

Стрельба в Одессе 25 марта

Вечером в среду, 25 марта, в Одессе водитель автомобиля открыл огонь по патрульным полицейским во время проверки документов.

В результате инцидента двое правоохранителей получили огнестрельные ранения. Пострадавшим сейчас оказывают необходимую медицинскую помощь.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, в Одессе произошла стрельба в одном из ресторанов на Фонтанской дороге. Правоохранители оперативно задержали мужчину, который открыл огонь.

Также 26 февраля в другом районе города зафиксировали еще один инцидент с оружием. Там военнослужащий ТЦК произвел выстрел в воздух. В соцсетях распространялись сообщения о якобы стрельбе по людям во время оповещения, однако эта информация не подтвердилась и оказалась ложной.