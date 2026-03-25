В Одессе водитель открыл стрельбу по машине патрульных
Вечером в среду, 25 марта, в Одессе произошла стрельба. Водитель автомобиля открыл огонь по патрульным полицейским, когда те проверяли его документы. Двое правоохранителей получили огнестрельные ранения.
Об этом сообщили в Национальной полиции Украины, передает Новини.LIVE.
Стрельба по полицейским
Пострадавшим правоохранителям оказывают медицинскую помощь.
Чтобы задержать стрелка, ввели специальную полицейскую операцию. Известно, что нарушитель находится в розыске за уклонение от мобилизации. На месте работают следователи и представители других профильных служб. Более подробную информацию обещают предоставить позже.
Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Одесский областной ТЦК и СП сообщал о стрельбе с участием военнослужащих. В сети утверждали, что сотрудники военкомата открыли стрельбу по людям во время мероприятий оповещения. В региональном ТЦК эту информацию опровергли.
Также Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции в Одесской области писал о стрельбе, которая произошла в ресторане на Фонтанской дороге в Одессе. Огонь открыл посетитель, которому официантка отказалась принести наркотики. В результате инцидента никто не пострадал.
