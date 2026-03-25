В Одессе водитель открыл стрельбу по машине патрульных

В Одессе водитель открыл стрельбу по машине патрульных

Дата публикации 25 марта 2026 22:53
Полицейский автомобиль на месте стрельбы. Фото: Нацполиция Украины

Вечером в среду, 25 марта, в Одессе произошла стрельба. Водитель автомобиля открыл огонь по патрульным полицейским, когда те проверяли его документы. Двое правоохранителей получили огнестрельные ранения.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины, передает Новини.LIVE.

В Одессе вследствие стрельбы 25 марта 2026 года пострадали двое полицейских
Скриншот сообщения Нацполиции Украины

Стрельба по полицейским

Пострадавшим правоохранителям оказывают медицинскую помощь.

Чтобы задержать стрелка, ввели специальную полицейскую операцию. Известно, что нарушитель находится в розыске за уклонение от мобилизации. На месте работают следователи и представители других профильных служб. Более подробную информацию обещают предоставить позже.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Одесский областной ТЦК и СП сообщал о стрельбе с участием военнослужащих. В сети утверждали, что сотрудники военкомата открыли стрельбу по людям во время мероприятий оповещения. В региональном ТЦК эту информацию опровергли.

Читайте также:

Также Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции в Одесской области писал о стрельбе, которая произошла в ресторане на Фонтанской дороге в Одессе. Огонь открыл посетитель, которому официантка отказалась принести наркотики. В результате инцидента никто не пострадал.

стрельба полиция пострадавшие
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей

