Стрельба в Пересыпском районе Одессы: официальное разъяснение ТЦК

Момент выстрела. Фото: скриншот из видео

Сегодня, 26 февраля, в Пересыпском районе Одессы военнослужащий ТЦК выстрелил в воздух. В сети утверждали о якобы стрельбе по людям во время оповещения. Однако эти сообщения не соответствуют действительности.

Об этом Новини.LIVE узнали из сообщения Одесского областного ТЦК и СП.

Стрельба в Одессе

Как сообщили в Одесский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки, инцидент произошел на улице Черноморского казачества. Во время движения по маршруту оповещения между двумя военнослужащими группы одного из районных ТЦК и СП возник бытовой конфликт. Спор был внутренним и не касался гражданских. В ходе эмоционального выяснения отношений один из военных нарушил дисциплину и произвел выстрел в воздух из шумового устройства — стартового пистолета "Erma" с холостым патроном. Табельное оружие не применяли. Пострадавших в результате происшествия нет.

Ложная информация

В ТЦК отмечают, что информация о "стрельбе по людям, которые убегали", не соответствует действительности. Такие формулировки называют манипулятивными и такими, которые искажают суть события и создают напряжение вокруг мобилизационных мероприятий.

"Поведение обоих военнослужащих признано дискредитирующим высокое звание военнослужащего Вооруженных Сил Украины. По указанному факту проведена неотложная проверка, виновные лица уже привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", — говорится в сообщении.

Напомним, мы сообщали, что в 2026 году участились нападения на военных Территориальных центров комплектования и социальной поддержки. За первый месяц года в Днепропетровской области зафиксировано пять таких инцидентов.

Также мы писали, что в Кривом Роге во вторник, 24 февраля, во время проверки военно-учетных документов, один из военнослужащих получил ножевое ранение после нападения гражданских. Выяснилось, что мужчина, которого проверяли, является военнообязанным, но нарушил правила воинского учета и находился в розыске.