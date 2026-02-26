Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Стрельба в Одессе — официальное заявление ТЦК по сотрудникам

Стрельба в Одессе — официальное заявление ТЦК по сотрудникам

Ua ru
Дата публикации 26 февраля 2026 17:01
Стрельба в Пересыпском районе Одессы: официальное разъяснение ТЦК
Момент выстрела. Фото: скриншот из видео

Сегодня, 26 февраля, в Пересыпском районе Одессы военнослужащий ТЦК выстрелил в воздух. В сети утверждали о якобы стрельбе по людям во время оповещения. Однако эти сообщения не соответствуют действительности.

Об этом Новини.LIVE узнали из сообщения Одесского областного ТЦК и СП.

Реклама
Читайте также:

Стрельба в Одессе

Как сообщили в Одесский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки, инцидент произошел на улице Черноморского казачества. Во время движения по маршруту оповещения между двумя военнослужащими группы одного из районных ТЦК и СП возник бытовой конфликт. Спор был внутренним и не касался гражданских. В ходе эмоционального выяснения отношений один из военных нарушил дисциплину и произвел выстрел в воздух из шумового устройства — стартового пистолета "Erma" с холостым патроном. Табельное оружие не применяли. Пострадавших в результате происшествия нет.

Ложная информация

В ТЦК отмечают, что информация о "стрельбе по людям, которые убегали", не соответствует действительности. Такие формулировки называют манипулятивными и такими, которые искажают суть события и создают напряжение вокруг мобилизационных мероприятий.

"Поведение обоих военнослужащих признано дискредитирующим высокое звание военнослужащего Вооруженных Сил Украины. По указанному факту проведена неотложная проверка, виновные лица уже привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", — говорится в сообщении.

Напомним, мы сообщали, что в 2026 году участились нападения на военных Территориальных центров комплектования и социальной поддержки. За первый месяц года в Днепропетровской области зафиксировано пять таких инцидентов.

Также мы писали, что в Кривом Роге во вторник, 24 февраля, во время проверки военно-учетных документов, один из военнослужащих получил ножевое ранение после нападения гражданских. Выяснилось, что мужчина, которого проверяли, является военнообязанным, но нарушил правила воинского учета и находился в розыске.

Одесса стрельба конфликт Одесская область Новости Одессы ТЦК и СП
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации