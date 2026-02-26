Стрілянина у Пересипському районі Одеси: офіційне роз’яснення ТЦК

Момент пострілу. Фото: скриншот з відео

Сьогодні, 26 лютого, в одному із районів Одеси військовослужбовець ТЦК вистрілив у повітря. У мережі з’явилися твердження про нібито стрілянину по людях під час оповіщення. Однак ці повідомлення не відповідають дійсності.

Про це Новини.LIVE дізналися із повідомлення Одеського обласного ТЦК та СП.

Стрілянина в Одесі

Як повідомили в Одеський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, інцидент стався на вулиці Чорноморського козацтва. Під час руху за маршрутом оповіщення між двома військовослужбовцями групи одного з районних ТЦК та СП виник побутовий конфлікт. Суперечка була внутрішньою та не стосувалася цивільних. У ході емоційного з’ясування стосунків один із військових порушив дисципліну та здійснив постріл у повітря з шумового пристрою — стартового пістолета "Erma" з холостим патроном. Табельну зброю не застосовували. Постраждалих унаслідок події немає.

Хибна інформація

У ТЦК наголошують, що інформація про "стрілянину по людях, які втікали", не відповідає дійсності. Такі формулювання називають маніпулятивними та такими, що викривляють суть події і створюють напругу навколо мобілізаційних заходів.

"Поведінка обох військовослужбовців визнана такою, що дискредитує високе звання військовослужбовця Збройних Сил України. За вказаним фактом проведено невідкладну перевірку, винних осіб вже притягнуто до суворої дисциплінарної відповідальності", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у 2026 році почастішали напади на військових Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. За перший місяць року у Дніпропетровській області зафіксовано п’ять таких інцидентів.

Також ми писали, що у Кривому Розі у вівторок, 24 лютого, під час перевірки військово-облікових документів, один із військовослужбовців отримав ножове поранення після нападу цивільних. З'ясувалося, що чоловік, якого перевіряли, є військовозобов'язаним, але порушив правила військового обліку та перебував у розшуку.