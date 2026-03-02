Схема уклонения от мобилизации в Одессе: разоблачена ОО

Задержание участников схемы. Фото: Одесская областная прокуратура

В Одессе раскрыли крупную схему уклонения от мобилизации под видом общественной деятельности. Организаторы предлагали мужчинам "защиту" от повесток и проверок за деньги. В преступной группе участвуют руководители общественной организации и сотрудники территориальных центров комплектования.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре, передает Новини.LIVE.

Схема для уклонистов

Правоохранители разоблачили преступную группу, действовавшую под ОО "Украина — это мать" и созданного при ней добровольческого формирования. По данным следствия, руководитель ОО, двое его заместителей и еще двое участников в сговоре с должностными лицами ТЦК и СП Одесской области организовали систему "иммунитета" от мобилизационных мероприятий для владельцев удостоверений организации. За 1000 долларов США клиент получал удостоверение члена ОО и должен был выходить на совместные патрулирования с ТЦК. За 3000 долларов предлагали "VIP-пакет" без дежурств. Отдельно обещали "снятие с розыска" из-за несанкционированных изменений в базах и "решение вопросов" в случае задержания.

Всех клиентов добавляли в Telegram-канал, где публиковали геолокации постов ТЦК и инструкции для проверок документов. Ежемесячная "абонплата" составляла 3000 грн. За отказ платить угрожали мобилизацией. Во время спецоперации подставные лица с удостоверениями ОО избегали мобилизации при проверках. Также зафиксировано получение 40 тыс. грн и 3 тыс. долларов США за выдачу удостоверений и дальнейшее распределение средств между организаторами.

Правоохранители задерживают дельца. Фото: Одесская областная прокуратура

Доход организации

По оценкам правоохранителей, ежемесячные доходы достигали до 30 млн грн. В Одесском регионе организация насчитывала около 300 участников, в целом по Украине — до 1500. Проведено 64 обыска. Изъято более 1,6 млн грн в разной валюте, 6 единиц огнестрельного оружия, 38 ручных гранатометов, 6 автомобилей, десятки удостоверений и печатей.

Изъятие средств и удостоверений. Фото: Одесская областная прокуратура

Что грозит

Фигурантам сообщено о подозрении по статьям 114-1, 362 и 369-2 УК Украины. Суд избрал меру пресечения — содержание под стражей без права залога. Отдельно продолжаются проверки возможной причастности должностных лиц ТЦК. Следствие продолжается.

Напомним, мы сообщали, что прокуроры Львовской областной прокуратуры передали в суд обвинительный акт в отношении бывшего преподавателя одного из местных университетов. Его обвиняют в организации схемы незаконного выезда за границу. По версии следствия, за "пакет" документов о фейковой дипломатической службе он просил 18 000 долларов США.

Также мы писали, что в Одессе задержали мужчину, который предлагал избежать мобилизации из-за якобы трудоустройства в СБУ. За свои "услуги" он требовал 10 тысяч долларов. Ему уже сообщили о подозрении.