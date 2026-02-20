Видео
Україна
Работа в СБУ за 10 тысяч долларов — в Одессе накрыли схему

Работа в СБУ за 10 тысяч долларов — в Одессе накрыли схему

Ua ru
Дата публикации 20 февраля 2026 12:05
В Одессе задержали мужчину, который за деньги обещал работу в СБУ
СБУ задержали мужчину. Фото: Одесская областная прокуратура

Правоохранители задержали в Одессе мужчину, который предлагал избежать мобилизации из-за якобы трудоустройства в СБУ. За свои "услуги" он требовал с клиента 10 тысяч долларов. Ему уже сообщили о подозрении.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Одесскую областную прокуратуру.

Читайте также:

Обещал устроить в СБУ

По информации прокуратуры, 44-летний житель Одессы узнал о мужчине, который искал возможность получить отсрочку от мобилизации. Вместо помощи он предложил схему по трудоустройству в СБУ, а свои услуги оценил в 10 тысяч долларов США.

None - фото 1
Деньги, которые передал клиент. Фото: Одесская областная прокуратура

Схема избежания мобилизации

По данным следствия, сначала подозреваемый пообещал "решить вопрос" со снятием с розыска. Далее — якобы договориться об оформлении призывника "внештатным агентом" в органы СБУ. Такой статус, по его словам, должен был стать основанием для отсрочки.

Когда мужчина начал сомневаться и не спешил соглашаться, подозреваемый перешел к давлению. Он убеждал, что имеет нужные связи и что мобилизация может состояться в ближайшее время. Опасаясь возможных последствий, призывник согласился передать деньги.

Какое наказание грозит

Мужчину задержали возле одной из автозаправочных станций в Одессе во время получения всей суммы. Правоохранители задокументировали передачу средств.

В Киевской окружной прокуратуре города Одессы сообщили, что фигуранту уже объявили подозрение в злоупотреблении влиянием. Обвиняемому грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности. Следователи устанавливают все обстоятельства дела и проверяют возможных сообщников.

В прокуратуре также напомнили, что это не первый подобный случай в этом месяце. Ранее подозрение получили адвокат и генеральный директор больницы, которых уличили в организации схем уклонения от призыва через связи с чиновниками.

Также мы писали, что в Одессе будут судить должностных лиц коммунального предприятия, которых обвиняют в растрате гуманитарных генераторов, полученных от Германии. По данным следствия, технику, предназначенную для нужд громады, передали частным заведениям и бизнесу.

СБУ Одесса взятка Одесская область Новости Одессы трудоустройство
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
