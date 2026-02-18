Экс-чиновника Одесского ТЦК подозревают в незаконном обогащении на 37,7 млн

Подозрение на миллионы — экс-заместителя одесского ТЦК объявили в розыск
В Одессе бывшего заместителя руководителя областного ТЦК подозревают в незаконном обогащении почти на 38 миллионов гривен. Следствие считает, что элитные дома и автомобили оформлялись на родственников, хотя пользовался ими сам чиновник.
Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Офис Генерального прокурора.
Оформлял недвижимость на родственников
По данным Офиса, бывшего заместителя Одесского областного ТЦК подозревают в незаконном обогащении, легализации имущества, полученного преступным путем, а также во внесении недостоверных данных в декларации.
Следователи считают, что в течение 2020-2022 годов чиновник приобрел активы на 37,7 млн грн, что существенно превышает его официальные доходы. Чтобы скрыть происхождение средств, недвижимость, автомобили и часть денег оформляли на близких родственников, хотя фактически всем пользовался он сам.
Среди приобретенного имущества дома и автомобили премиум-класса, в частности Mercedes-Benz GLE 43 AMG, Mercedes-Benz GLS 350d, Mercedes-Benz V-Class, BMW X7, Toyota RAV4 Hybrid.
Легализация активов
Отдельно правоохранители проверяют легализацию активов на сумму более 17 млн грн. Также в декларации за 2023 год чиновник не указал имущество еще на 7,3 млн грн.
Подозрение получила и родственница экс-чиновника — следствие считает, что она могла быть причастна к оформлению части активов и использованию поддельных документов. Сейчас подозреваемые находятся за пределами Украины, их местонахождение устанавливается.
О ком идет речь
По данным СМИ, речь идет о бывшем заместителе экс-начальника Одесского военкомата Евгения Борисова — Дениса Галушко. Сам Борисов известен тем, что во время полномасштабной войны приобрел в Испании недвижимость и автомобили на миллионы долларов. После публичного скандала президент Владимир Зеленский поручил немедленно уволить с должности одесского военкома. В июле 2023 года в НАПК заявили, что Борисов присвоил 188 миллионов гривен — рекордную сумму незаконного обогащения.
