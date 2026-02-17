Взрыв авто в Одессе - задержали подозреваемого

Задержанный подрывник. Фото: Одесская областная прокуратура

В Одессе задержали мужчину, которого подозревают в подрыве автомобиля в Киевском районе, произошедшем накануне. По данным следствия, он действовал по указанию куратора и согласился на преступление за денежное вознаграждение.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Реклама

Читайте также:

Подрыв авто в Одессе

Речь идет о подрыве автомобиля Toyota вчера утром на улице Академика Королева. По данным полиции в машине находился 56-летний мужчина. Он получил травмы и был госпитализирован. Рядом также повреждены несколько припаркованных автомобилей.

Видео с камеры. Фото: Нацполиция в Одесской области

Правоохранители установили, что под авто заложили самодельное взрывное устройство. Его привели в действие дистанционно. Для этого использовали мобильный телефон, который спрятали неподалеку в коробке из-под сока.

Изготовление бомбы

По информации полиции, через несколько часов после происшествия был задержан причастный к преступлению 32-летний уроженец другой области. Он ранее уже был судим за кражи. Обвиняемый не имел постоянного жилья и вел асоциальный образ жизни в Одессе.

Доказательства, которые нашли полицейские. Фото: Нацполиция в Одесской области

Следователи считают, что его завербовал неизвестный куратор. За выполнение задания обещали 5000 долларов. Мужчина согласился, изготовил взрывное устройство и утром установил его под автомобилем. На место он приехал на такси.

Обыски у подозреваемого мужчины. Фото: Нацполиция в Одесской области

Обещанные деньги он так и не получил. По информации правоохранителей, ему дали лишь небольшую сумму на материалы.

Изъятые телефоны. Фото: Нацполиция в Одесской области

Во время обыска у подозреваемого изъяли телефон с доказательствами, а также вещи и компоненты, которые могли использоваться для изготовления взрывчатки. Мужчину задержали, с ним работают следователи.

Какое наказание за теракт

Следователи открыли уголовное производство по статье о террористическом акте. За это преступление грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Расследование продолжается, правоохранители устанавливают всех причастных.

Напомним, в Одессе правоохранители разоблачили двух женщин, которых подозревают в сотрудничестве со спецслужбами РФ. 47-летняя женщина фотографировала и снимала видео одной из электроподстанций в Одесском районе, а другая корректировала ракетные и дроновые удары по энергетическим объектам города.

Также мы писали, что в Одессе произошло нападение на военнослужащих ТЦК во время проверки документов. Во время оповещения, люди начали препятствовать действиям военнослужащих и применили физическую силу. Также против военных использовали слезоточивые вещества.

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась