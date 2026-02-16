Видео
Главная Одесса Делали отчеты для РФ — одесситок подозревают в госизмене

Делали отчеты для РФ — одесситок подозревают в госизмене

Ua ru
Дата публикации 16 февраля 2026 10:55
Госизмена в Одессе - женщину подозревают в передаче данных РФ
Женщина в суде. Фото : Одесская областная прокуратура

В Одессе правоохранители разоблачили двух женщин, которых подозревают в сотрудничестве со спецслужбами РФ. По данным следствия, они собирали информацию об энергетических объектах, имеющих значение для обороны города.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Одесскую областную прокуратуру и СБУ.

Читайте также:

Фотографировала энергообъекты

В прокуратуре сообщили, что в ноябре 2025 года 47-летняя женщина начала общаться в мессенджере Telegram с представителем российских спецслужб. Во время переписки она согласилась выполнять разведывательные задания.

В частности, подозреваемая фотографировала и снимала видео одной из электроподстанций в Одесском районе. Также она собрала данные о ее расположении и работе и передала эту информацию своему куратору в виде отчета.

По информации следствия, эта подстанция обеспечивает электроснабжение, в частности, подразделений территориальной обороны Вооруженных сил Украины. Передача таких данных могла представлять угрозу для работы объекта и безопасности региона.

Сейчас суд избрал одесситке меру пресечения — содержание под стражей без права на залог. Если вину докажут, обвиняемой грозит от двенадцати до пятнадцати лет с конфискацией имущества за госизмену.

Передавала информацию об электроподстанциях

Параллельно Служба безопасности Украины сообщила о задержании еще одной агентки в Одессе. По данным контрразведки, 48-летняя местная жительница корректировала ракетные и дроновые удары по энергетическим объектам города.

Робили звіти для РФ — одеситок підозрюють у держзраді - фото 1
Женщина, которая фотографировала подстанции в Одесской области. Фото: СБУ

Следствие установило, что ее завербовали через Telegram-канал по поиску "легких заработков". По указаниям куратора она объезжала город общественным транспортом и фиксировала расположение трансформаторных подстанций и объектов высокого напряжения.

Также женщина обходила территории энергообъектов, чтобы оценить их состояние после обстрелов и выяснить, как проходит восстановление. Эти данные вместе с фото и пометками на картах она передавала представителю фсб.

Правоохранители задержали ее по месту жительства, когда она готовила очередной отчет. Во время обысков изъяли два мобильных телефона с доказательствами деятельности.

Женщине уже сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Она находится под стражей. По этой статье ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, в Одессе напали на военнослужащих ТЦК во время проверки документов. Несколько военных госпитализировали после применения слезоточивого газа.

Также мы писали, что в Киевском районе Одессы сегодня взорвался автомобиль. СМИ пишут, что могли взорвать военного.

Одесса суд Одесская область госизмена военные Новости Одессы
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
