Главная Одесса Сбежал с фронта с оружием — солдат занимался бандитизмом в Одесской области

Сбежал с фронта с оружием — солдат занимался бандитизмом в Одесской области

Ua ru
Дата публикации 15 февраля 2026 17:00
Солдат похитил оружие, дезертировал и организовал нападение в Одесской области
Руки в наручниках. Фото иллюстративное: freepik

Суд в Одесской области огласил приговор военнослужащему, который во время службы похитил оружие и самовольно покинул подразделение. Следствие считает, что дальше он собрал вооруженную группу и готовил нападение ради денег, а один из эпизодов закончился жестким избиением водителя.

Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на материалы Единого государственного реестра досудебного расследования.

Читайте также:

Дезертировал и организовал банду

В материалах дела говорится об уроженце Республики Молдова, гражданине Украины, который служил в звании солдата. По данным приговора, в мае 2023 года он исчез из расположения подразделения на Сумщине, прихватив с собой оружие и боеприпасы.

Суд установил, что утром 12 мая 2023 года в населенном пункте Павловка Белопольского района Сумской области мужчина тайно забрал у другого военнослужащего пистолет ТТ и 16 патронов. В тот же день, как говорится в приговоре, он самовольно покинул место службы со своим автоматом АК-74 и 120 патронами.

Далее, по версии суда, он незаконно достал еще и взрывные устройства: две гранаты М67, гранату Ф-1 и гранату DM-51. В материалах также описано, что оружие и боеприпасы хранили и перевозили, в частности, в автомобиле "Audi", который был в пользовании фигуранта.

После этого, как указано в приговоре, у него появился план создать вооруженную группу для нападений. Толчком стала информация от знакомого, что в Одессе якобы есть человек с "большой суммой денег". В итоге группа, по данным следствия, переключилась на другую цель, чтобы "компенсировать расходы", и готовила нападение на водителя, который подрабатывал перевозками.

Эпизод, который подробно описан в приговоре, произошел 16 мая 2023 года. По материалам суда, один из участников под видом клиента сел в авто потерпевшего в селе Александровка Одесской области и попросил подвезти до села Первомайское. В дороге он достал кастет-нож и нанес водителю удары по голове. Пострадавший выбежал из машины, но нападавший продолжил бить его ногами, после чего вырвал сумку с телефоном, 5060 гривнами и документами. Солдата задержали во время преследования.

Какое наказание за бандитизм

В суде обвиняемый признал вину и рассказал, что имел боевой опыт, добровольно стал в ряды ВСУ после начала полномасштабной агрессии, а оружие и гранаты, по его словам, собирал и возил с собой. Также он заявил, что "бить потерпевшего не планировали", а человека должны были только удерживать в авто, чтобы забрать деньги.

Суд признал мужчину виновным сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса, в частности за похищение оружия в условиях военного положения, дезертирство с оружием, незаконное обращение с боеприпасами, бандитизм и разбой в условиях военного положения. Окончательное наказание — 10 лет и 6 месяцев лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего имущества.

Также суд частично присоединил неотбытое наказание по предыдущему приговору Хаджибейского районного суда Одессы от 10 ноября 2025 года (по тому делу фигурант получил 7 лет за вымогательство).

Напомним, в Одессе во время проверки документов произошло нападение на работника ТЦК. Мужчина ударил военнослужащего ножом и скрылся с места происшествия.

Также мы писали, что Киверцовский районный суд вынес приговор военнослужащему, который дважды самовольно покидал место несения службы. Мужчина почти год находился вне расположения части и не выполнял служебных обязанностей.

Одесса нападение избиение Одесская область Новости Одессы судебные решения
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
