Солдат викрав зброю, дезертирував і організував напад на Одещині

Руки в кайданках. Фото ілюстративне: freepik

Суд в Одеській області оголосив вирок військовослужбовцю, який під час служби викрав зброю та самовільно залишив підрозділ. Слідство вважає, що далі він зібрав озброєну групу й готував напад заради грошей, а один із епізодів закінчився жорстким побиттям водія.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на матеріали Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

Реклама

Читайте також:

Дезертував і організував банду

В матеріалах справи йдеться про уродженця Республіки Молдова, громадянина України, який служив у званні солдата. За даними вироку, у травні 2023 року він зник із розташування підрозділу на Сумщині, прихопивши з собою зброю та боєприпаси.

Суд встановив, що вранці 12 травня 2023 року в населеному пункті Павлівка Білопільського району Сумської області чоловік таємно забрав у іншого військовослужбовця пістолет ТТ і 16 патронів. Того ж дня, як ідеться у вироку, він самовільно залишив місце служби зі своїм автоматом АК-74 та 120 патронами.

Далі, за версією суду, він незаконно дістав ще й вибухові пристрої: дві гранати М67, гранату Ф-1 та гранату DM-51. У матеріалах також описано, що зброю та боєприпаси зберігали і перевозили, зокрема, в автомобілі "Audi", який був у користуванні фігуранта.

Після цього, як зазначено у вироку, в нього з’явився план створити озброєну групу для нападів. Поштовхом стала інформація від знайомого, що в Одесі нібито є людина з "великою сумою грошей". У підсумку група, за даними слідства, переключилася на іншу ціль, щоб "компенсувати витрати", і готувала напад на водія, який підробляв перевезеннями.

Епізод, який детально описаний у вироку, стався 16 травня 2023 року. За матеріалами суду, один із учасників під виглядом клієнта сів у авто потерпілого в селі Олександрівка на Одещині та попросив підвезти до села Першотравневе. У дорозі він дістав кастет-ніж і завдав водієві ударів по голові. Потерпілий вибіг із машини, але нападник продовжив бити його ногами, після чого вирвав сумку з телефоном, 5060 гривнями та документами. Солдата затримали під час переслідування.

Яке покарання за бандитизм

У суді обвинувачений визнав провину й розповів, що мав бойовий досвід, добровільно став до лав ЗСУ після початку повномасштабної агресії, а зброю та гранати, за його словами, збирав і возив із собою. Також він заявив, що "бити потерпілого не планували", а людину мали лише утримувати в авто, щоб забрати гроші.

Суд визнав чоловіка винним одразу за кількома статтями Кримінального кодексу, зокрема за викрадення зброї в умовах воєнного стану, дезертирство зі зброєю, незаконне поводження з боєприпасами, бандитизм і розбій в умовах воєнного стану. Остаточне покарання — 10 років і 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна.

Також суд частково приєднав невідбуте покарання за попереднім вироком Хаджибейського районного суду Одеси від 10 листопада 2025 року (у тій справі фігурант отримав 7 років за вимагання).

Нагадаємо, в Одесі під час перевірки документів стався напад на працівника ТЦК. Чоловік ударив військовослужбовця ножем втік із місця події.

Також ми писали, що Ківерцівський районний суд виніс вирок військовослужбовцю, який двічі самовільно залишав місце несення служби. Чоловік майже рік перебував поза розташуванням частини та не виконував службових обов'язків.