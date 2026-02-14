Напад з ножем на військового ТЦК в Одесі — злоумисника шукають

Військові ТЦК спілкуються з чоловіками. Фото ілюстративне: кадр з відео

В Одесі сьогодні, 14 лютого, під час перевірки документів стався напад на працівника ТЦК. Чоловік ударив військовослужбовця ножем втік із місця події.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Одеський обласний ТЦК та СП.

Заява ТЦК. Фото: скриншот з Facebook

Поранення працівника ТЦК

За їхніми даними, інцидент стався у Приморському районі Одеси. Група оповіщення зупинила чоловіка для перевірки військово-облікових документів. Проте чоловік дістав ніж і напав на одного з військових та поранив його.

"Проте ще до початку процедури перевірки особа вчинила збройний напад, застосувавши ніж. Внаслідок збройного нападу один із військовослужбовців отримав поранення", — повідомили в Одеському обласному ТЦК та СП.

Нападника шукають

Поки військові допомагали пораненому, нападник скористався ситуацією і втік. Постраждалого швидко доставили до лікарні. Медики надають йому необхідну допомогу.

"Потерпілого військовослужбовця оперативно госпіталізували. Наразі йому надають необхідну медичну допомогу. Його стан стабільний", — зазначили в установі.

У ТЦК наголошують, що напад стався під час виконання військовими своїх обов’язків. Наразі тривають пошуки нападника. Правоохоронці проводять слідчі дії та встановлюють його місцеперебування. У ТЦК закликають громадян дотримуватися закону та не піддаватися на провокації.

"Жодні маніпуляції в інформаційному просторі не є виправданням для вчинення злочинів. Стійкість країни перед зовнішнім агресором залежить від єдності суспільства та взаємоповаги між громадянами та захисниками", — додали у центрі.

