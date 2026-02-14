Відео
Головна Одеса Напав з ножем — в Одесі чоловік поранив військового ТЦК

Напав з ножем — в Одесі чоловік поранив військового ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 14 лютого 2026 16:43
Напад з ножем на військового ТЦК в Одесі — злоумисника шукають
Військові ТЦК спілкуються з чоловіками. Фото ілюстративне: кадр з відео

В Одесі сьогодні, 14 лютого, під час перевірки документів стався напад на працівника ТЦК. Чоловік ударив військовослужбовця ножем втік із місця події.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Одеський обласний ТЦК та СП.

Читайте також:
Напав з ножем — в Одесі чоловік поранив військового ТЦК - фото 1
Заява ТЦК. Фото: скриншот з Facebook

Поранення працівника ТЦК

За їхніми даними, інцидент стався у Приморському районі Одеси. Група оповіщення зупинила чоловіка для перевірки військово-облікових документів. Проте чоловік дістав ніж і напав на одного з військових та поранив його. 

"Проте ще до початку процедури перевірки особа вчинила збройний напад, застосувавши ніж. Внаслідок збройного нападу один із військовослужбовців отримав поранення", — повідомили в Одеському обласному ТЦК та СП.

Нападника шукають

Поки військові допомагали пораненому, нападник скористався ситуацією і втік. Постраждалого швидко доставили до лікарні. Медики надають йому необхідну допомогу.

"Потерпілого військовослужбовця оперативно госпіталізували. Наразі йому надають необхідну медичну допомогу. Його стан стабільний", — зазначили в установі.

У ТЦК наголошують, що напад стався під час виконання військовими своїх обов’язків. Наразі тривають пошуки нападника. Правоохоронці проводять слідчі дії та встановлюють його місцеперебування. У ТЦК закликають громадян дотримуватися закону та не піддаватися на провокації.

"Жодні маніпуляції в інформаційному просторі не є виправданням для вчинення злочинів. Стійкість країни перед зовнішнім агресором залежить від єдності суспільства та взаємоповаги між громадянами та захисниками", — додали у центрі.

Нагадаємо, в Одесі військовослужбовця районного ТЦК підозрюють в корупції. Чоловік обіцяв за гроші зняти з розшуку та допомогти з відстрочкою від мобілізації.

Також ми писали, що в Одесі розгорівся черговий скандал за участі ТЦК. Після мобілізації чоловік опинився у лікарні. 

Одеса напад Новини Одеси документи ТЦК та СП поранення
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
