Напад на військовослужбовця ТЦК в Одесі

Група оповіщення на вулиці. Фото: Одеський обласний ТЦК та СП

В Одесі під час перевірки документів напали на військовослужбовця. Інцидент стався на вулиці Мечникова. Нападник застосував сльозогінний газ і вдарив ножем, після чого втік. Пораненого доправили до лікарні.

Про це повідомили в Одеському обласному ТЦК та СП, передають Новини.LIVE.

Повідомлення про напад. Фото: скриншот з Facebook

Напад на ТЦК

За даними відомства, спільна група ТЦК та Нацполіції проводила заходи оповіщення. Чоловікові висунули законну вимогу пред’явити військово-облікові документи. У відповідь він застосував сльозогінний засіб і завдав ножового поранення одному з військових. Після цього нападник зник з місця події. Потерпілому надали невідкладну медичну допомогу, зараз він під наглядом лікарів.

Про факт нападу повідомили правоохоронні органи. Тривають першочергові слідчі дії та розшук особи, причетної до злочину.

"Умисне насильство щодо військовослужбовців під час виконання ними службових обов’язків є тяжким кримінальним правопорушенням та підпадає під ознаки злочинів, передбачених зокрема статтями 114-1 та 348 Кримінального кодексу України, що передбачають сувору кримінальну відповідальність", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі стався черговий скандал за участі ТЦК. В мережі пошири відео де військовослужбовці застосовують фізичну силу проти чоловіка. Однак у відомстві назвали це викривленням реальності.

Також ми писали, що у Львові оголосили про підозру жінці, яку підозрюють нападі на ТЦК. Вона, ймовірно, відкрила стрілянину по склу транспортного засобу.