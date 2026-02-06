Нападение на военнослужащего ТЦК в Одессе

Группа оповещения на улице. Фото: Одесский областной ТЦК и СП

В Одессе во время проверки документов напали на военнослужащего. Инцидент произошел на улице Мечникова. Нападавший применил слезоточивый газ и ударил ножом, после чего скрылся. Раненого доставили в больницу.

Об этом сообщили в Одесском областном ТЦК и СП, передают Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Сообщение о нападении. Фото: скриншот из Facebook

Нападение на ТЦК

По данным ведомства, совместная группа ТЦК и Нацполиции проводила мероприятия оповещения. Мужчине выдвинули законное требование предъявить военно-учетные документы. В ответ он применил слезоточивое средство и нанес ножевое ранение одному из военных. После этого нападавший скрылся с места происшествия. Пострадавшему оказали неотложную медицинскую помощь, сейчас он под наблюдением врачей.

О факте нападения сообщили правоохранительные органы. Продолжаются первоочередные следственные действия и розыск лица, причастного к преступлению.

"Умышленное насилие в отношении военнослужащих при исполнении ими служебных обязанностей является тяжким уголовным правонарушением и подпадает под признаки преступлений, предусмотренных в частности статьями 114-1 и 348 Уголовного кодекса Украины, предусматривающих строгую уголовную ответственность", — говорится в сообщении.

Напомним, мы сообщали, что в Одессе произошел очередной скандал с участием ТЦК. В сети распространи видео где военнослужащие применяют физическую силу против мужчины. Однако в ведомстве назвали это искажением реальности.

Также мы писали, что во Львове объявили о подозрении женщине, которую подозревают нападении на ТЦК. Она, вероятно, открыла стрельбу по стеклу транспортного средства.