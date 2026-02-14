Видео
Главная Одесса Напал с ножом — в Одессе мужчина ранил военного ТЦК

Напал с ножом — в Одессе мужчина ранил военного ТЦК

Ua ru
Дата публикации 14 февраля 2026 16:43
Нападение с ножом на военного ТЦК в Одессе - злоумышленника ищут
Военные ТЦК общаются с мужчинами. Фото иллюстративное: кадр из видео

В Одессе сегодня, 14 февраля, во время проверки документов произошло нападение на работника ТЦК. Мужчина ударил военнослужащего ножом и скрылся с места происшествия.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Одесский областной ТЦК и СП.

Читайте также:
Напав з ножем — в Одесі чоловік поранив військового ТЦК - фото 1
Заявление ТЦК. Фото: скриншот из Facebook

Ранение работника ТЦК

По их данным, инцидент произошел в Приморском районе Одессы. Группа оповещения остановила мужчину для проверки военно-учетных документов. Однако мужчина достал нож и напал на одного из военных и ранил его.

"Однако еще до начала процедуры проверки лицо совершило вооруженное нападение, применив нож. В результате вооруженного нападения один из военнослужащих получил ранения", — сообщили в Одесском областном ТЦК и СП.

Нападавшего ищут

Пока военные помогали раненому, нападавший воспользовался ситуацией и убежал. Пострадавшего быстро доставили в больницу. Медики оказывают ему необходимую помощь.

"Пострадавшего военнослужащего оперативно госпитализировали. Сейчас ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Его состояние стабильное", — отметили в учреждении.

В ТЦК отмечают, что нападение произошло во время выполнения военными своих обязанностей. Сейчас продолжаются поиски нападавшего. Правоохранители проводят следственные действия и устанавливают его местонахождение. В ТЦК призывают граждан соблюдать закон и не поддаваться на провокации.

"Никакие манипуляции в информационном пространстве не являются оправданием для совершения преступлений. Устойчивость страны перед внешним агрессором зависит от единства общества и взаимоуважения между гражданами и защитниками", — добавили в центре.

Напомним, в Одессе военнослужащего районного ТЦК подозревают в коррупции. Мужчина обещал за деньги снять с розыска и помочь с отсрочкой от мобилизации.

Также мы писали, что в Одессе разгорелся очередной скандал с участием ТЦК. После мобилизации мужчина оказался в больнице.

Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
