Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Оказался в одесской больнице — в ТЦК прокомментировали конфликт

Оказался в одесской больнице — в ТЦК прокомментировали конфликт

Ua ru
Дата публикации 11 февраля 2026 10:27
Инцидент с ТЦК в Одессе: что известно официально
Повестка на столе. Фото иллюстративное: УНИАН

В Одессе разгорелся очередной скандал с участием ТЦК. После мобилизации мужчина оказался в больнице. В ТЦК отметили, что он начал вести себя агрессивно и нанес себе травмы.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского областного ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:
Скандал із ТЦК в Одесі
Объяснение инцидента в ТЦК. Фото: скриншот из Facebook

Детали инцидента

Инцидент произошел 9 февраля 2026 года в Одессе. Во время мероприятий по оповещению совместная группа ТЦК и Нацполиции остановила мужчину для проверки военно-учетных документов. Оказалось, что он находится в розыске за нарушение правил учета. Военнообязанному объяснили его правовой статус и предложили проехать в подразделение ТЦК для уточнения данных. По информации центра комплектования, он согласился на сопровождение добровольно.

По прибытии в ТЦК мужчина внезапно начал проявлять агрессию и намеренно нанес себе телесные повреждения. Из-за травмы головы и нестабильного состояния военнослужащие оказали первую помощь и вызвали медиков. Его госпитализировали в специализированное медицинское учреждение. Утром 10 февраля в больнице пациент снова совершил приступ агрессии, что создавало угрозу для медицинского персонала. Врачи приняли решение изолировать его в специальном помещении. Эти действия, по данным ТЦК, зафиксированы в медицинской документации и подтверждены свидетелями.

В центре комплектования также опровергли слухи о жестоком обращении с собакой мужчины. Там отметили, что животному обеспечили уход и питание, а 10 февраля передали родственникам в удовлетворительном состоянии.

"Руководством Одесского областного ТЦК и СП инициирована служебная проверка для предоставления правовой оценки действиям всех участников события. Мы заинтересованы в установлении истины и обеспечении законности на каждом этапе мобилизационных мероприятий", — говорится в сообщении.

Напомним, мы сообщали, что в Черкассах мужчина бросил гранату в работников ТЦК. Известно, что во время мероприятий по оповещению граждан, совместным нарядом военнослужащих ТЦК и СП и полиции, мужчина отказался предоставить документы для проверки.

Также мы писали, что Дмитрий Лубинец заявил, что бодикамеридоси до сих пор не являются обязательными и массово не используются работниками ТЦК. При этом именно они должны уменьшить количество конфликтных ситуаций во время мобилизационных мероприятий.

Одесса скандал избиение Одесская область Новости Одессы ТЦК и СП
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации