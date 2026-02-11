Инцидент с ТЦК в Одессе: что известно официально

Повестка на столе. Фото иллюстративное: УНИАН

В Одессе разгорелся очередной скандал с участием ТЦК. После мобилизации мужчина оказался в больнице. В ТЦК отметили, что он начал вести себя агрессивно и нанес себе травмы.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского областного ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

Объяснение инцидента в ТЦК. Фото: скриншот из Facebook

Детали инцидента

Инцидент произошел 9 февраля 2026 года в Одессе. Во время мероприятий по оповещению совместная группа ТЦК и Нацполиции остановила мужчину для проверки военно-учетных документов. Оказалось, что он находится в розыске за нарушение правил учета. Военнообязанному объяснили его правовой статус и предложили проехать в подразделение ТЦК для уточнения данных. По информации центра комплектования, он согласился на сопровождение добровольно.

По прибытии в ТЦК мужчина внезапно начал проявлять агрессию и намеренно нанес себе телесные повреждения. Из-за травмы головы и нестабильного состояния военнослужащие оказали первую помощь и вызвали медиков. Его госпитализировали в специализированное медицинское учреждение. Утром 10 февраля в больнице пациент снова совершил приступ агрессии, что создавало угрозу для медицинского персонала. Врачи приняли решение изолировать его в специальном помещении. Эти действия, по данным ТЦК, зафиксированы в медицинской документации и подтверждены свидетелями.

В центре комплектования также опровергли слухи о жестоком обращении с собакой мужчины. Там отметили, что животному обеспечили уход и питание, а 10 февраля передали родственникам в удовлетворительном состоянии.

"Руководством Одесского областного ТЦК и СП инициирована служебная проверка для предоставления правовой оценки действиям всех участников события. Мы заинтересованы в установлении истины и обеспечении законности на каждом этапе мобилизационных мероприятий", — говорится в сообщении.

Напомним, мы сообщали, что в Черкассах мужчина бросил гранату в работников ТЦК. Известно, что во время мероприятий по оповещению граждан, совместным нарядом военнослужащих ТЦК и СП и полиции, мужчина отказался предоставить документы для проверки.

Также мы писали, что Дмитрий Лубинец заявил, что бодикамеридоси до сих пор не являются обязательными и массово не используются работниками ТЦК. При этом именно они должны уменьшить количество конфликтных ситуаций во время мобилизационных мероприятий.