Інцидент з ТЦК в Одесі: що відомо офіційно

В Одесі розгорівся черговий скандал за участі ТЦК. Після мобілізації чоловік опинився у лікарні. У ТЦК зазначили, що він почав поводитися агресивно та завдав собі травм.

Про це повідомили в пресслужбі Одеського обласного ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

Деталі інциденту

Інцидент стався 9 лютого 2026 року в Одесі. Під час заходів з оповіщення спільна група ТЦК та Нацполіції зупинила чоловіка для перевірки військово-облікових документів. Виявилося, що він перебуває у розшуку за порушення правил обліку. Військовозобов’язаному пояснили його правовий статус і запропонували проїхати до підрозділу ТЦК для уточнення даних. За інформацією центру комплектування, він погодився на супроводження добровільно.

Після прибуття до ТЦК чоловік раптово почав проявляти агресію та навмисно завдав собі тілесних ушкоджень. Через травму голови та нестабільний стан військовослужбовці надали першу допомогу й викликали медиків. Його госпіталізували до спеціалізованого медичного закладу. Вранці 10 лютого в лікарні пацієнт знову вчинив напад агресії, що створювало загрозу для медичного персоналу. Лікарі ухвалили рішення ізолювати його у спеціальному приміщенні. Ці дії, за даними ТЦК, зафіксовані в медичній документації та підтверджені свідками.

У центрі комплектування також спростували чутки про жорстоке поводження з собакою чоловіка. Там зазначили, що тварині забезпечили догляд і харчування, а 10 лютого передали родичам у задовільному стані.

"Керівництвом Одеського обласного ТЦК та СП ініційовано службову перевірку для надання правової оцінки діям усіх учасників події. Ми зацікавлені у встановленні істини та забезпеченні законності на кожному етапі мобілізаційних заходів", — йдеться у повідомленні.

