Главная Одесса В Одессе люди напали на работников ТЦК — есть раненые

В Одессе люди напали на работников ТЦК — есть раненые

Ua ru
Дата публикации 16 февраля 2026 10:05
Нападение на ТЦК в Одессе - есть раненые военные
Военные ТЦК. Фото иллюстративное: Кадр из видео

В Одессе произошло нападение на военнослужащих ТЦК во время проверки документов. Несколько военных госпитализировали после применения силы и слезоточивых веществ.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Одесский областной ТЦК и СП.

Читайте также:
В Одесі люди напали на робітників ТЦК — є поранені - фото 1
Заявление ТЦК. Фото: скриншот из Facebook

Нападение на ТЦК в Одессе

По данным ведомства, инцидент произошел 15 февраля в Киевском районе города. Группа оповещения проверяла военно-учетные документы и сопровождала мужчину в районный ТЦК, в этот момент, по информации военных, вмешались гражданские. Люди начали препятствовать действиям военнослужащих и применили физическую силу. Также против военных использовали слезоточивые вещества.

"Вместо выполнения законных требований представителей Вооруженных Сил Украины, толпа прибегла к массовому препятствованию государственной деятельности в сфере мобилизационной подготовки", — сообщили в ТЦК.

В результате несколько военнослужащих получили телесные повреждения. У некоторых химические ожоги глаз. Пострадавших госпитализировали. Кроме того, во время инцидента повредили служебный автомобиль и технику для видеофиксации.

Причастных к инциденту накажут

В ТЦК заявляют, что расценивают произошедшее как серьезное правонарушение. Там отмечают: действия участников инцидента могут подпадать под статьи Уголовного кодекса, в частности относительно препятствования законной деятельности военных и применения насилия.

Руководство центра уже обратилось к правоохранителям с требованием установить всех причастных и привлечь их к ответственности. В заявлении подчеркивают, что подобные действия представляют угрозу безопасности и могут влиять на мобилизационные процессы.

Напомним, 14 февраля, во время проверки документов произошло нападение на работника ТЦК. Мужчина ударил военнослужащего ножом и скрылся с места происшествия.

Также мы писали, что в Одессе военнослужащего районного ТЦК подозревают в коррупции. Мужчина обещал за деньги снять с розыска и помочь с отсрочкой от мобилизации.

Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
