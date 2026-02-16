Напад на ТЦК в Одесі — є поранені військові

Військові ТЦК. Фото ілюстративне: Кадр з відео

В Одесі стався напад на військовослужбовців ТЦК під час перевірки документів. Кількох військових госпіталізували після застосування сили та сльозогінних речовин.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Одеський обласний ТЦК та СП.

Заява ТЦК. Фото: скриншот з Facebook

Напад на ТЦК в Одесі

За даними відомства, інцидент стався 15 лютого у Київському районі міста. Група оповіщення перевіряла військово-облікові документи та супроводжувала чоловіка до районного ТЦК, у цей момент, за інформацією військових, втрутилися цивільн. Люди почали перешкоджати діям військовослужбовців і застосували фізичну силу. Також проти військових використали сльозогінні речовини.

"Замість виконання законних вимог представників Збройних Сил України, натовп вдався до масового перешкоджання державній діяльності у сфері мобілізаційної підготовки", — повідомили в ТЦК.

У результаті кілька військовослужбовців отримали тілесні ушкодження. У деяких хімічні опіки очей. Постраждалих госпіталізували. Крім того, під час інциденту пошкодили службовий автомобіль та техніку для відеофіксації.

Причетних до інциденту покарають

У ТЦК заявляють, що розцінюють подію як серйозне правопорушення. Там наголошують: дії учасників інциденту можуть підпадати під статті Кримінального кодексу, зокрема щодо перешкоджання законній діяльності військових та застосування насильства.

Керівництво центру вже звернулося до правоохоронців з вимогою встановити всіх причетних та притягнути їх до відповідальності. У заяві підкреслюють, що подібні дії становлять загрозу безпеці та можуть впливати на мобілізаційні процеси.

Нагадаємо, 14 лютого, під час перевірки документів стався напад на працівника ТЦК. Чоловік ударив військовослужбовця ножем втік із місця події.

Також ми писали, що в Одесі військовослужбовця районного ТЦК підозрюють в корупції. Чоловік обіцяв за гроші зняти з розшуку та допомогти з відстрочкою від мобілізації.