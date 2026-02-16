Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса В Одесі люди напали на робітників ТЦК — є поранені

В Одесі люди напали на робітників ТЦК — є поранені

Ua ru
Дата публікації: 16 лютого 2026 10:05
Напад на ТЦК в Одесі — є поранені військові
Військові ТЦК. Фото ілюстративне: Кадр з відео

В Одесі стався напад на військовослужбовців ТЦК під час перевірки документів. Кількох військових госпіталізували після застосування сили та сльозогінних речовин.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Одеський обласний ТЦК та СП.

Реклама
Читайте також:
В Одесі люди напали на робітників ТЦК — є поранені - фото 1
Заява ТЦК. Фото: скриншот з Facebook

Напад на ТЦК в Одесі

За даними відомства, інцидент стався 15 лютого у Київському районі міста. Група оповіщення перевіряла військово-облікові документи та супроводжувала чоловіка до районного ТЦК, у цей момент, за інформацією військових, втрутилися цивільн. Люди почали перешкоджати діям військовослужбовців і застосували фізичну силу. Також проти військових використали сльозогінні речовини.

"Замість виконання законних вимог представників Збройних Сил України, натовп вдався до масового перешкоджання державній діяльності у сфері мобілізаційної підготовки", — повідомили в ТЦК.

У результаті кілька військовослужбовців отримали тілесні ушкодження. У деяких хімічні опіки очей. Постраждалих госпіталізували. Крім того, під час інциденту пошкодили службовий автомобіль та техніку для відеофіксації.

Причетних до інциденту покарають

У ТЦК заявляють, що розцінюють подію як серйозне правопорушення. Там наголошують: дії учасників інциденту можуть підпадати під статті Кримінального кодексу, зокрема щодо перешкоджання законній діяльності військових та застосування насильства.

Керівництво центру вже звернулося до правоохоронців з вимогою встановити всіх причетних та притягнути їх до відповідальності. У заяві підкреслюють, що подібні дії становлять загрозу безпеці та можуть впливати на мобілізаційні процеси.

Нагадаємо, 14 лютого, під час перевірки документів стався напад на працівника ТЦК. Чоловік ударив військовослужбовця ножем втік із місця події.

Також ми писали, що в Одесі військовослужбовця районного ТЦК підозрюють в корупції. Чоловік обіцяв за гроші зняти з розшуку та допомогти з відстрочкою від мобілізації.

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Одеса побиття Одеська область Новини Одеси ТЦК та СП поранення
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації