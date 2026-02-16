Видео
Главная Одесса В Одессе утром взорвался автомобиль — есть пострадавший

В Одессе утром взорвался автомобиль — есть пострадавший

Ua ru
Дата публикации 16 февраля 2026 09:15
Взрыв в Одессе - в Киевском районе поврежден автомобиль
Машина, которая взорвалась. Фото: Нацполиция Одесчины

В Киевском районе Одессы сегодня, 16 февраля, взорвалось авто. Правоохранители уже работают на месте, известно об одном пострадавшем.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Читайте также:

В Одессе взорвалось авто

Сообщение о взрыве поступило на спецлинию 102 утром. По данным полиции, взорвался автомобиль Toyota на улице Академика Королева.

По предварительной информации, пострадал 56-летний мужчина. Его госпитализировали в медицинское учреждение. О его состоянии пока не сообщается.

На месте происшествия работают оперативники, следователи, криминалисты и взрывотехники. Территорию обследуют, чтобы установить все обстоятельства инцидента и выяснить причины взрыва.

Причины взрыва неизвестны

Правовую квалификацию события правоохранители предоставят после завершения первоочередных следственных действий. Сейчас официальных деталей о причинах взрыва не озвучивают. В полиции призывают граждан не распространять непроверенную информацию и дождаться официальных сообщений.

В то же время местные СМИ сообщают, что в Одессе хотели взорвать полковника, бывшего военного. Мужчина выжил.
 

Напомним, в Киевском районе Одессы утром 6 февраля взорвался автомобиль. В результате инцидента погиб 21-летний владелец транспортного средства.

Позже в СБУ заявили о теракте. Взрыв назвали как умышленное преступление, направленное на запугивание и дестабилизацию.

