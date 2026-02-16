Взрыв в Одессе - в Киевском районе поврежден автомобиль

В Одессе утром взорвался автомобиль — есть пострадавший
В Киевском районе Одессы сегодня, 16 февраля, взорвалось авто. Правоохранители уже работают на месте, известно об одном пострадавшем.
Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции в Одесской области.
В Одессе взорвалось авто
Сообщение о взрыве поступило на спецлинию 102 утром. По данным полиции, взорвался автомобиль Toyota на улице Академика Королева.
По предварительной информации, пострадал 56-летний мужчина. Его госпитализировали в медицинское учреждение. О его состоянии пока не сообщается.
На месте происшествия работают оперативники, следователи, криминалисты и взрывотехники. Территорию обследуют, чтобы установить все обстоятельства инцидента и выяснить причины взрыва.
Причины взрыва неизвестны
Правовую квалификацию события правоохранители предоставят после завершения первоочередных следственных действий. Сейчас официальных деталей о причинах взрыва не озвучивают. В полиции призывают граждан не распространять непроверенную информацию и дождаться официальных сообщений.
В то же время местные СМИ сообщают, что в Одессе хотели взорвать полковника, бывшего военного. Мужчина выжил.
Напомним, в Киевском районе Одессы утром 6 февраля взорвался автомобиль. В результате инцидента погиб 21-летний владелец транспортного средства.
Позже в СБУ заявили о теракте. Взрыв назвали как умышленное преступление, направленное на запугивание и дестабилизацию.
Читайте Новини.LIVE!