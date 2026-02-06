Взрыв авто в Одессе 6 февраля - погиб владелец

Полиция на месте взрыва. Фото: Нацполиция

В Киевском районе Одессы утром взорвался автомобиль. По предварительной информации, в результате взрыва погиб 21-летний владелец транспортного средства.

Об этом сообщили Главном управлении полиции в Одесской области.

Реклама

Читайте также:

Взрывы авто в Одессе 6 февраля

"На месте работают оперативники, следователи, криминалисты с криминалистической лабораторией, сотрудники взрывотехнической и кинологической служб областной полиции. Правовая квалификация события будет дана после выяснения всех обстоятельств", — рассказали в полиции.

Новость дополняется....