Взрыв авто в Одессе 6 февраля - погиб владелец

В Одессе взорвался автомобиль — владелец погиб
Дата публикации 6 февраля 2026 07:39
Полиция на месте взрыва. Фото: Нацполиция
В Киевском районе Одессы утром взорвался автомобиль. По предварительной информации, в результате взрыва погиб 21-летний владелец транспортного средства.
Об этом сообщили Главном управлении полиции в Одесской области.
"На месте работают оперативники, следователи, криминалисты с криминалистической лабораторией, сотрудники взрывотехнической и кинологической служб областной полиции. Правовая квалификация события будет дана после выяснения всех обстоятельств", — рассказали в полиции.
Новость дополняется....
