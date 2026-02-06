Відео
Україна
Новини
Відео

В Одесі вибухнув автомобіль — власник загинув

В Одесі вибухнув автомобіль — власник загинув

Ua ru
Дата публікації: 6 лютого 2026 07:39
Вибух авто в Одесі 6 лютого — загинув власник
Поліція на місці вибуху. Фото: Нацполіція

У Київському районі Одеси вранці вибухнув автомобіль. За попередньою інформацією, внаслідок вибуху загинув 21-річний власник транспортного засобу.

Про це повідомили Головному управлінні поліції в Одеській області.

Читайте також:

Вибухи авто в Одесі 6 лютого

"На місці працюють оперативники, слідчі, криміналісти з криміналістичною лабораторією, співробітники вибухотехнічної та кінологічної служб обласної поліції. Правова кваліфікація події буде надана після зʼясування всіх обставин", — розповіли в поліції.

Новина доповнюється....

Одеса смерть вибух поліція автомобіль
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
