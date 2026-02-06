Вибух авто в Одесі 6 лютого — загинув власник

В Одесі вибухнув автомобіль — власник загинув
Дата публікації: 6 лютого 2026 07:39
Поліція на місці вибуху. Фото: Нацполіція
У Київському районі Одеси вранці вибухнув автомобіль. За попередньою інформацією, внаслідок вибуху загинув 21-річний власник транспортного засобу.
Про це повідомили Головному управлінні поліції в Одеській області.
"На місці працюють оперативники, слідчі, криміналісти з криміналістичною лабораторією, співробітники вибухотехнічної та кінологічної служб обласної поліції. Правова кваліфікація події буде надана після зʼясування всіх обставин", — розповіли в поліції.
Новина доповнюється....
