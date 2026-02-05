Ускладнено проїзд на Одещині через ДТП на трасі Київ — Одеса

ДТП двох вантажівок. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

На трасі Київ — Одеса ускладнився рух транспорту. Поблизу Любашівки сталася ДТП за участі двох вантажівок. Проїзд у напрямку Одеси обмежений. Правоохоронці працюють на місці події та намагається відновити рух.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Ускладнений рух

Аварія трапилася на 330-му кілометрі автодороги Київ — Одеса. За попередньою інформацією, неподалік селища Любашівка зіштовхнулися дві вантажівки. Внаслідок зіткнення постраждав один із водіїв — його доправили до лікарні.

На місці працюють поліцейські. Вони з’ясовують обставини автопригоди та вживають заходів, щоб якнайшвидше відновити рух транспорту. Водіїв просять врахувати обмеження під час планування поїздок та бути уважними на дорозі.

Правоохоронці нагадують про необхідність дотримуватися правил дорожнього руху, не перевищувати швидкість і тримати безпечну дистанцію. У разі потреби можна звертатися по допомогу за номерами 102 або 112.

