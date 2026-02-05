Затруднен проезд в Одесской области из-за ДТП на трассе Киев - Одесса

ДТП двух грузовиков. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

На трассе Киев — Одесса усложнилось движение транспорта. Вблизи Любашевки произошло ДТП с участием двух грузовиков. Проезд в направлении Одессы ограничен. Правоохранители работают на месте происшествия и пытается восстановить движение.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Затрудненное движение

Авария случилась на 330-м километре автодороги Киев — Одесса. По предварительной информации, недалеко от поселка Любашевка столкнулись два грузовика. В результате столкновения пострадал один из водителей — его доставили в больницу.

На месте работают полицейские. Они выясняют обстоятельства ДТП и принимают меры, чтобы как можно быстрее восстановить движение транспорта. Водителей просят учесть ограничения при планировании поездок и быть внимательными на дороге.

Правоохранители напоминают о необходимости соблюдать правила дорожного движения, не превышать скорость и держать безопасную дистанцию. В случае необходимости можно обращаться за помощью по номерам 102 или 112.

