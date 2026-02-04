Видео
Україна
В Аккермане на Одесчине подорожал проезд — стоимость сегодня

В Аккермане на Одесчине подорожал проезд — стоимость сегодня

Ua ru
Дата публикации 4 февраля 2026 09:45
Проезд в маршрутках Аккермана подорожал до 16 грн
Маршрутка в Белгород-Днестровске. Фото иллюстративное: Аккерман INFO

В Белгород-Днестровском официально утвердили новую стоимость проезда в маршрутках. Перевозчик повысил цену без решения исполкома. В горсовете объяснили это резким ростом расходов.

Об этом стало известно с заседания исполнительного комитета Белгород-Днестровского городского совета.

Читайте также:

Повышение тарифов

Новый тариф на проезд в городских маршрутках составляет 16 гривен. До этого пассажиры платили 12 гривен. Решение приняли после рассмотрения обращений перевозчика и экономических расчетов. Основанием для повышения тарифа стал рост расходов. В частности, подорожало топливо, выросли расходы на оплату труда водителей в связи с повышением минимальной заработной платы, а также расходы на шины, лицензии и другие эксплуатационные нужды.

По данным горсовета, по сравнению с 2021 годом стоимость топлива выросла с 21 до 45 гривен за литр. Минимальная заработная плата увеличилась с 6 500 до 8 647 гривен, что привело к росту расходов на оплату труда водителей на 67%. Также подорожали автомобильные шины и лицензии.

Новый тариф начал действовать с 1 февраля. В то же время о намерении повысить стоимость проезда до 16 гривен горожан предупреждали еще в январе — соответствующие объявления появлялись в салонах маршруток.

Напомним, мы сообщали о том, какие льготы для пенсионеров действуют в общественном транспорте в феврале. Также мы писали о том, какие тарифы на проезд действуют в Одессе в этом месяце.

тарифы Одесса Одесская область маршрутки Новости Одессы Белгород-Днестровский
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
