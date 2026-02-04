Проїзд у маршрутках Аккермана подорожчав до 16 грн

Маршрутка у Білгород-Дністровську. Фото ілюстративне: Акерман INFO

У Білгороді-Дністровському офіційно затвердили нову вартість проїзду в маршрутках. Перевізник підвищив ціну без рішення виконкому. У міськраді пояснили це різким зростанням витрат.

Про це стало відомо з засідання виконавчого комітету Білгороді-Дністровської міської ради.

Підвищення тарифів

Новий тариф на проїзд у міських маршрутках становить 16 гривень. До цього пасажири платили 12 гривень. Рішення ухвалили після розгляду звернень перевізника та економічних розрахунків. Підставою для підвищення тарифу стало зростання витрат. Зокрема, подорожчало паливо, зросли витрати на оплату праці водіїв у зв’язку з підвищенням мінімальної заробітної плати, а також витрати на шини, ліцензії та інші експлуатаційні потреби.

За даними міськради, у порівнянні з 2021 роком вартість пального зросла з 21 до 45 гривень за літр. Мінімальна заробітна плата збільшилася з 6 500 до 8 647 гривень, що призвело до зростання витрат на оплату праці водіїв на 67%. Також подорожчали автомобільні шини та ліцензії.

Новий тариф почав діяти з 1 лютого. Водночас про намір підвищити вартість проїзду до 16 гривень містян попереджали ще в січні — відповідні оголошення з’являлися в салонах маршруток.

