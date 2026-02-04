Відео
Головна Одеса В Аккермані на Одещині подорожчав проїзд — вартість сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 4 лютого 2026 09:45
Проїзд у маршрутках Аккермана подорожчав до 16 грн
Маршрутка у Білгород-Дністровську. Фото ілюстративне: Акерман INFO

У Білгороді-Дністровському офіційно затвердили нову вартість проїзду в маршрутках. Перевізник підвищив ціну без рішення виконкому. У міськраді пояснили це різким зростанням витрат.

Про це стало відомо з засідання виконавчого комітету Білгороді-Дністровської міської ради.

Читайте також:

Підвищення тарифів

Новий тариф на проїзд у міських маршрутках становить 16 гривень. До цього пасажири платили 12 гривень. Рішення ухвалили після розгляду звернень перевізника та економічних розрахунків. Підставою для підвищення тарифу стало зростання витрат. Зокрема, подорожчало паливо, зросли витрати на оплату праці водіїв у зв’язку з підвищенням мінімальної заробітної плати, а також витрати на шини, ліцензії та інші експлуатаційні потреби.

За даними міськради, у порівнянні з 2021 роком вартість пального зросла з 21 до 45 гривень за літр. Мінімальна заробітна плата збільшилася з 6 500 до 8 647 гривень, що призвело до зростання витрат на оплату праці водіїв на 67%. Також подорожчали автомобільні шини та ліцензії.

Новий тариф почав діяти з 1 лютого. Водночас про намір підвищити вартість проїзду до 16 гривень містян попереджали ще в січні — відповідні оголошення з’являлися в салонах маршруток.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, які пільги для пенсіонерів діють у громадському транспорті у лютому. Також ми писали про те, які тарифи на проїзд діють в Одесі цього місяця.

тарифи Одеса Одеська область маршрутки Новини Одеси Білгород-Дністровський
Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко
