Головна Одеса Транспорт у лютому — як зміняться ціни для одеситів

Транспорт у лютому — як зміняться ціни для одеситів

Ua ru
Дата публікації: 24 січня 2026 17:56
Вартість проїзду в Одесі — тарифи на транспорт у лютому
Жінка в автобусі. Фото ілюстративне: freepik

У лютому одеситам не варто боятися нових тарифів на громадський транспорт і паркування. Вартість проїзду в трамваях та тролейбусах змінилася ще з 1 грудня 2024 року, відтоді ціни стабільні.

Новини.LIVE розповідають про тарифи на проїзд у міському транспорті в Одесі у лютому.

Вартість проїзду в громадському транспорті в Одесі

Громадський транспорт

  • Трамвай і тролейбус — 15 грн.
  • Маршрутки — 20 грн у місті, 40 грн до 6-го км Овідіопольської дороги.
  • Поїздка з Одеси до Південного коштуватиме 70 грн. Це стосується маршрутів № 67 і 68.

Проїзні квитки

  • Учні: 120 грн (один вид транспорту), 160 грн (обидва).
  • Студенти: 240 грн (один), 340 грн (обидва).
  • Населення: 420 грн (один), 567 грн (обидва).
  • Службові поїздки: 630 грн (один), 756 грн (обидва).

На який маршрут зміняться ціни

Зазначимо, що з 10 січня діють нові тарифи на проїзд по маршруту №560 "Білгород-Дністровський — Одеса", який щодня перевозить сотні пасажирів із міста та навколишніх сіл. Тепер квиток коштує 200 гривень замість 160, що на 40 гривень більше.

Вартість паркування в Одесі на квітень

  • 30 грн/година.

Абонемент:

  • 2 500 грн/місяць
  • 28 000 грн/рік.

Деякі категорії громадян можуть паркуватися безплатно. Це люди з інвалідністю, учасники бойових дій та працівники дипломатичних місій.

Нагадаємо, скільки коштуватиме світло в Одесі у лютому. Також ми писали, які будуть тарифи на вивіз сміття.

Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
