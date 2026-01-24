Вартість проїзду в Одесі — тарифи на транспорт у лютому

Жінка в автобусі. Фото ілюстративне: freepik

У лютому одеситам не варто боятися нових тарифів на громадський транспорт і паркування. Вартість проїзду в трамваях та тролейбусах змінилася ще з 1 грудня 2024 року, відтоді ціни стабільні.

Новини.LIVE розповідають про тарифи на проїзд у міському транспорті в Одесі у лютому.

Вартість проїзду в громадському транспорті в Одесі

Громадський транспорт

Трамвай і тролейбус — 15 грн.

Маршрутки — 20 грн у місті, 40 грн до 6-го км Овідіопольської дороги.

Поїздка з Одеси до Південного коштуватиме 70 грн. Це стосується маршрутів № 67 і 68.

Проїзні квитки

Учні: 120 грн (один вид транспорту), 160 грн (обидва).

Студенти: 240 грн (один), 340 грн (обидва).

Населення: 420 грн (один), 567 грн (обидва).

Службові поїздки: 630 грн (один), 756 грн (обидва).

На який маршрут зміняться ціни

Зазначимо, що з 10 січня діють нові тарифи на проїзд по маршруту №560 "Білгород-Дністровський — Одеса", який щодня перевозить сотні пасажирів із міста та навколишніх сіл. Тепер квиток коштує 200 гривень замість 160, що на 40 гривень більше.

Вартість паркування в Одесі на квітень

30 грн/година.

Абонемент:

2 500 грн/місяць

28 000 грн/рік.

Деякі категорії громадян можуть паркуватися безплатно. Це люди з інвалідністю, учасники бойових дій та працівники дипломатичних місій.

Нагадаємо, скільки коштуватиме світло в Одесі у лютому. Також ми писали, які будуть тарифи на вивіз сміття.