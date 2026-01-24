Вартість проїзду в Одесі — тарифи на транспорт у лютому

Транспорт у лютому — як зміняться ціни для одеситів
У лютому одеситам не варто боятися нових тарифів на громадський транспорт і паркування. Вартість проїзду в трамваях та тролейбусах змінилася ще з 1 грудня 2024 року, відтоді ціни стабільні.
Новини.LIVE розповідають про тарифи на проїзд у міському транспорті в Одесі у лютому.
Вартість проїзду в громадському транспорті в Одесі
Громадський транспорт
- Трамвай і тролейбус — 15 грн.
- Маршрутки — 20 грн у місті, 40 грн до 6-го км Овідіопольської дороги.
- Поїздка з Одеси до Південного коштуватиме 70 грн. Це стосується маршрутів № 67 і 68.
Проїзні квитки
- Учні: 120 грн (один вид транспорту), 160 грн (обидва).
- Студенти: 240 грн (один), 340 грн (обидва).
- Населення: 420 грн (один), 567 грн (обидва).
- Службові поїздки: 630 грн (один), 756 грн (обидва).
На який маршрут зміняться ціни
Зазначимо, що з 10 січня діють нові тарифи на проїзд по маршруту №560 "Білгород-Дністровський — Одеса", який щодня перевозить сотні пасажирів із міста та навколишніх сіл. Тепер квиток коштує 200 гривень замість 160, що на 40 гривень більше.
Вартість паркування в Одесі на квітень
- 30 грн/година.
Абонемент:
- 2 500 грн/місяць
- 28 000 грн/рік.
Деякі категорії громадян можуть паркуватися безплатно. Це люди з інвалідністю, учасники бойових дій та працівники дипломатичних місій.
