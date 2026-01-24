Стоимость проезда в Одессе - тарифы на транспорт в феврале

Женщина в автобусе. Фото иллюстративное: freepik

В феврале одесситам не стоит бояться новых тарифов на общественный транспорт и парковку. Стоимость проезда в трамваях и троллейбусах изменилась еще с 1 декабря 2024 года, с тех пор цены стабильны.

Новини.LIVE рассказывают о тарифах на проезд в городском транспорте в Одессе в феврале.

Стоимость проезда в общественном транспорте в Одессе

Общественный транспорт

Трамвай и троллейбус — 15 грн.

Маршрутки — 20 грн в городе, 40 грн до 6-го км Овидиопольской дороги.

Поездка из Одессы в Южный будет стоить 70 грн. Это касается маршрутов № 67 и 68.

Проездные билеты

Учащиеся: 120 грн (один вид транспорта), 160 грн (оба).

Студенты: 240 грн (один), 340 грн (оба).

Население: 420 грн (один), 567 грн (оба).

Служебные поездки: 630 грн (один), 756 грн (оба).

На какой маршрут изменятся цены

Отметим, что с 10 января действуют новые тарифы на проезд по маршруту №560 "Белгород-Днестровский — Одесса", который ежедневно перевозит сотни пассажиров из города и окрестных сел. Теперь билет стоит 200 гривен вместо 160, что на 40 гривен больше.

Стоимость парковки в Одессе на апрель

30 грн/час.

Абонемент:

2 500 грн/месяц

28 000 грн/год.

Некоторые категории граждан могут парковаться бесплатно. Это люди с инвалидностью, участники боевых действий и работники дипломатических миссий.

