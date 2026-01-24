Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Транспорт в феврале — как изменятся цены для одесситов

Транспорт в феврале — как изменятся цены для одесситов

Ua ru
Дата публикации 24 января 2026 17:56
Стоимость проезда в Одессе - тарифы на транспорт в феврале
Женщина в автобусе. Фото иллюстративное: freepik

В феврале одесситам не стоит бояться новых тарифов на общественный транспорт и парковку. Стоимость проезда в трамваях и троллейбусах изменилась еще с 1 декабря 2024 года, с тех пор цены стабильны.

Новини.LIVE рассказывают о тарифах на проезд в городском транспорте в Одессе в феврале.

Реклама
Читайте также:

Стоимость проезда в общественном транспорте в Одессе

Общественный транспорт

  • Трамвай и троллейбус — 15 грн.
  • Маршрутки — 20 грн в городе, 40 грн до 6-го км Овидиопольской дороги.
  • Поездка из Одессы в Южный будет стоить 70 грн. Это касается маршрутов № 67 и 68.

Проездные билеты

  • Учащиеся: 120 грн (один вид транспорта), 160 грн (оба).
  • Студенты: 240 грн (один), 340 грн (оба).
  • Население: 420 грн (один), 567 грн (оба).
  • Служебные поездки: 630 грн (один), 756 грн (оба).

На какой маршрут изменятся цены

Отметим, что с 10 января действуют новые тарифы на проезд по маршруту №560 "Белгород-Днестровский — Одесса", который ежедневно перевозит сотни пассажиров из города и окрестных сел. Теперь билет стоит 200 гривен вместо 160, что на 40 гривен больше.

Стоимость парковки в Одессе на апрель

  • 30 грн/час.

Абонемент:

  • 2 500 грн/месяц
  • 28 000 грн/год.

Некоторые категории граждан могут парковаться бесплатно. Это люди с инвалидностью, участники боевых действий и работники дипломатических миссий.

Напомним, сколько будет стоить свет в Одессе в феврале. Также мы писали, какие будут тарифы на вывоз мусора.

Одесса транспорт Одесская область Новости Одессы автобусы проезд
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации