Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Тарифы на вывоз мусора в Одессе — что изменится с февраля

Тарифы на вывоз мусора в Одессе — что изменится с февраля

Ua ru
Дата публикации 23 января 2026 19:15
Тарифы на вывоз мусора в Одессе: сколько будем платить в феврале
Баки с мусором. Фото иллюстративное: depositphotos

Последний месяц зимы не принесет жителям Одессы новых цифр в счетах за обращение с бытовыми отходами. В то же время сумма платежей может варьироваться в зависимости от района проживания и компании-поставщика услуг. Эксперты отмечают, что стабильность тарифов может быть временной.

Новини.LIVE рассказывают, сколько одесситы будут платить за вывоз мусора с начала декабря.

Реклама
Читайте также:

Кто предоставляет услуги по вывозу мусора в Одессе

Жители города и в дальнейшем платят за вывоз бытовых отходов по действующим тарифам. Повышение стоимости не было утверждено, поэтому по состоянию на февраль 2025 года цены остаются без изменений. На сегодня городской рынок вывоза отходов разделен между четырьмя основными операторами. Каждая компания закреплена за определенным административным районом, поэтому жители не могут выбирать перевозчика самостоятельно.

Услуги предоставляют следующие предприятия:

  • Приморский район обслуживает компания "ТВ-Серрус";
  • Киевский район находится в зоне ответственности "Клиар-Сити";
  • Пересыпский район очищает "Эко-Ренессанс";
  • Хаджибейский район обслуживает муниципальное предприятие "Одескомунтранс".

Тарифы на вывоз мусора

Стоимость услуги традиционно различается для жителей многоэтажек и частного сектора. Для последних тариф всегда выше, поскольку нормы накопления отходов в собственных домах считаются большими.

Актуальные тарифы выглядят так:

  • "Эко-Ренессанс": жители высоток заплатят 35,49 грн, частных домов — 61,26 грн.
  • "Клиар-Сити": тариф составляет 33,99 грн и 58,68 грн соответственно.
  • "ТВ-Серрус": услуга будет стоить 34,80 грн для квартир и 60,07 грн для частного сектора.
  • "Одескомунтранс": зафиксированы цены 34,13 грн и 58,89 грн.

Все тарифы утверждены местными властями и пока их изменения не предвидятся. Однако, в случае увеличения расходов компании могут в ближайшее время предложить пересмотр цен.

Напомним, мы сообщали о том, сколько в феврале будет стоить свет в Одессе. Также мы писали о том, сколько одесситы заплатят за тепло в следующем месяце.

тарифы коммунальные услуги Одесса Одесская область Новости Одессы платежи
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации