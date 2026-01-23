Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Тарифи на вивіз сміття в Одесі — що зміниться з лютого

Тарифи на вивіз сміття в Одесі — що зміниться з лютого

Ua ru
Дата публікації: 23 січня 2026 19:15
Тарифи на вивіз сміття в Одесі: скільки платитимемо у лютому
Баки зі сміттям. Фото ілюстративне: depositphotos

Останній місяць зими не принесе мешканцям Одеси нових цифр у рахунках за поводження з побутовими відходами. Водночас сума платежів може варіюватися залежно від району проживання та компанії-постачальника послуг. Експерти зауважують, що стабільність тарифів може бути тимчасовою.

Новини.LIVE розповідають, скільки одесити платитимуть за вивезення сміття з початку грудня.

Реклама
Читайте також:

Хто надає послуги з вивезення сміття в Одесі

Жителі міста і надалі сплачують за вивезення побутових відходів за діючими тарифами. Підвищення вартості не було затверджене, тому станом на лютий 2025 року ціни залишаються без змін. На сьогодні міський ринок вивезення відходів поділений між чотирма основними операторами. Кожна компанія закріплена за певним адміністративним районом, тому мешканці не можуть обирати перевізника самостійно.

Послуги надають такі підприємства:

  • Приморський район обслуговує компанія "ТВ-Серрус"; 
  • Київський район перебуває в зоні відповідальності "Кліар-Сіті"; 
  • Пересипський район очищує "Еко-Ренесанс";
  • Хаджибейський район обслуговує муніципальне підприємство "Одескомунтранс".

Тарифи на вивіз сміття

Вартість послуги традиційно різниться для жителів багатоповерхівок та приватного сектору. Для останніх тариф завжди вищий, оскільки норми накопичення відходів у власних будинках вважаються більшими.

Актуальні тарифи виглядають так: 

  • "Еко-Ренесанс": мешканці висоток сплатять 35,49 грн, приватних будинків — 61,26 грн. 
  • "Кліар-Сіті": тариф становить 33,99 грн та 58,68 грн відповідно.
  • "ТВ-Серрус": послуга коштуватиме 34,80 грн для квартир та 60,07 грн для приватного сектору. 
  • "Одескомунтранс": зафіксовано ціни 34,13 грн та 58,89 грн.

Усі тарифи затверджені місцевою владою і наразі їх зміни не передбачаються. Проте, у разі збільшення витрат компанії можуть найближчим часом запропонувати перегляд цін.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, скільки у лютому буде коштувати світло в Одесі. Також ми писали про те, скільки одесити заплатять за тепло у наступному місяці.

тарифи комунальні послуги Одеса Одеська область Новини Одеси платежі
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації