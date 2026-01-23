Тарифи на вивіз сміття в Одесі: скільки платитимемо у лютому

Баки зі сміттям. Фото ілюстративне: depositphotos

Останній місяць зими не принесе мешканцям Одеси нових цифр у рахунках за поводження з побутовими відходами. Водночас сума платежів може варіюватися залежно від району проживання та компанії-постачальника послуг. Експерти зауважують, що стабільність тарифів може бути тимчасовою.

Новини.LIVE розповідають, скільки одесити платитимуть за вивезення сміття з початку грудня.

Реклама

Читайте також:

Хто надає послуги з вивезення сміття в Одесі

Жителі міста і надалі сплачують за вивезення побутових відходів за діючими тарифами. Підвищення вартості не було затверджене, тому станом на лютий 2025 року ціни залишаються без змін. На сьогодні міський ринок вивезення відходів поділений між чотирма основними операторами. Кожна компанія закріплена за певним адміністративним районом, тому мешканці не можуть обирати перевізника самостійно.

Послуги надають такі підприємства:

Приморський район обслуговує компанія "ТВ-Серрус";

Київський район перебуває в зоні відповідальності "Кліар-Сіті";

Пересипський район очищує "Еко-Ренесанс";

Хаджибейський район обслуговує муніципальне підприємство "Одескомунтранс".

Тарифи на вивіз сміття

Вартість послуги традиційно різниться для жителів багатоповерхівок та приватного сектору. Для останніх тариф завжди вищий, оскільки норми накопичення відходів у власних будинках вважаються більшими.

Актуальні тарифи виглядають так:

"Еко-Ренесанс": мешканці висоток сплатять 35,49 грн, приватних будинків — 61,26 грн.

"Кліар-Сіті": тариф становить 33,99 грн та 58,68 грн відповідно.

"ТВ-Серрус": послуга коштуватиме 34,80 грн для квартир та 60,07 грн для приватного сектору.

"Одескомунтранс": зафіксовано ціни 34,13 грн та 58,89 грн.

Усі тарифи затверджені місцевою владою і наразі їх зміни не передбачаються. Проте, у разі збільшення витрат компанії можуть найближчим часом запропонувати перегляд цін.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, скільки у лютому буде коштувати світло в Одесі. Також ми писали про те, скільки одесити заплатять за тепло у наступному місяці.