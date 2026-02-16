Вибух в Одесі — у Київському районі пошкоджено автомобіль

Автівка, яка вибухнула. Фото: Нацполіція Одещини

У Київському районі Одеси сьогодні, 16 лютого, вибухнуло авто. Правоохоронці вже працюють на місці, відомо про одного постраждалого.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції в Одеській області.

В Одесі вибухнуло авто

Повідомлення про вибух надійшло на спецлінію 102 вранці. За даними поліції, вибухнув автомобіль Toyota на вулиці Академіка Корольова.

За попередньою інформацією, постраждав 56-річний чоловік. Його госпіталізували до медичного закладу. Про його стан наразі не повідомляється.

На місці події працюють оперативники, слідчі, криміналісти та вибухотехніки. Територію обстежують, щоб встановити всі обставини інциденту та з’ясувати причини вибуху.

Причини вибуху невідомі

Правову кваліфікацію події правоохоронці нададуть після завершення першочергових слідчих дій. Наразі офіційних деталей щодо причин вибуху не озвучують. У поліції закликають громадян не поширювати неперевірену інформацію та дочекатися офіційних повідомлень.

Нагадаємо, у Київському районі Одеси вранці 6 лютого вибухнув автомобіль. Внаслідок інциденту загинув 21-річний власник транспортного засобу.

Пізніше в СБУ заявили про теракт. Вибух назвали як умисний злочин, спрямований на залякування та дестабілізацію.