Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Олімпіада Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса СБУ заявила про теракт в Одесі — подробиці підриву машини

СБУ заявила про теракт в Одесі — подробиці підриву машини

Ua ru
Дата публікації: 6 лютого 2026 11:24
Вибух авто в Одесі кваліфікували як теракт
Поліцейський за столом. Фото ілюстративне: Головне управління Нацполіції Одещини

В Одесі зранку, 6 лютого, стався вибух, який забрав життя людини. Подія сталася у Київському районі міста. Ймовірно це був спланований теракт.

Про це повідомили в Службі безпеки України, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Теракт в Одесі

Близько 05:00 на вулиці Академіка Корольова в Київському районі Одеси вибухнув легковий автомобіль. Машина стояла поблизу житлового будинку. На жаль, 21-річний водій, який був за кермом, загинув. Попередньо ним виявився військовий. Служба безпеки України в Одеській області одразу надала події правову оцінку. Слідство розглядає вибух як умисний злочин, спрямований на залякування та дестабілізацію. Розслідування ведуть за статтею 258 Кримінального кодексу України.

СБУ разом із Національною поліцією працює на місці події. Правоохоронці встановлюють спосіб закладення вибухівки, коло причетних осіб і мотиви злочину. Про результати розслідування обіцяють повідомляти окремо.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі напали на військового ТЦК. Під час мобілізаційних заходів чоловік вдарив його ножем. Нині постраждалий у лікарні.

Також ми писали, що у Львові оголосили про підозру жінці, яку підозрюють нападі на ТЦК. Вона, ймовірно, відкрила стрілянину по склу транспортного засобу.

теракт Одеса вибух авто Одеська область Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації