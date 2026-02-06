Вибух авто в Одесі кваліфікували як теракт

Поліцейський за столом. Фото ілюстративне: Головне управління Нацполіції Одещини

В Одесі зранку, 6 лютого, стався вибух, який забрав життя людини. Подія сталася у Київському районі міста. Ймовірно це був спланований теракт.

Про це повідомили в Службі безпеки України, передає Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Теракт в Одесі

Близько 05:00 на вулиці Академіка Корольова в Київському районі Одеси вибухнув легковий автомобіль. Машина стояла поблизу житлового будинку. На жаль, 21-річний водій, який був за кермом, загинув. Попередньо ним виявився військовий. Служба безпеки України в Одеській області одразу надала події правову оцінку. Слідство розглядає вибух як умисний злочин, спрямований на залякування та дестабілізацію. Розслідування ведуть за статтею 258 Кримінального кодексу України.

СБУ разом із Національною поліцією працює на місці події. Правоохоронці встановлюють спосіб закладення вибухівки, коло причетних осіб і мотиви злочину. Про результати розслідування обіцяють повідомляти окремо.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі напали на військового ТЦК. Під час мобілізаційних заходів чоловік вдарив його ножем. Нині постраждалий у лікарні.

Також ми писали, що у Львові оголосили про підозру жінці, яку підозрюють нападі на ТЦК. Вона, ймовірно, відкрила стрілянину по склу транспортного засобу.