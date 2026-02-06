Видео
Видео

Главная Одесса СБУ заявила о теракте в Одессе — подробности подрыва машины

СБУ заявила о теракте в Одессе — подробности подрыва машины

Ua ru
Дата публикации 6 февраля 2026 11:24
Взрыв авто в Одессе квалифицировали как теракт
Полицейский за столом. Фото иллюстративное: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Одессе утром, 6 февраля, произошел взрыв, который унес жизнь человека. Происшествие произошло в Киевском районе города. Вероятно это был спланированный теракт.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Теракт в Одессе

Около 05:00 на улице Академика Королева в Киевском районе Одессы взорвался легковой автомобиль. Машина стояла вблизи жилого дома. К сожалению, 21-летний водитель, который был за рулем, погиб. Предварительно им оказался военный. Служба безопасности Украины в Одесской области сразу предоставила событию правовую оценку. Следствие рассматривает взрыв как умышленное преступление, направленное на запугивание и дестабилизацию. Расследование ведется по статье 258 Уголовного кодекса Украины.

СБУ вместе с Национальной полицией работает на месте происшествия. Правоохранители устанавливают способ закладки взрывчатки, круг причастных лиц и мотивы преступления. О результатах расследования обещают сообщать отдельно.

Напомним, мы сообщали, что в Одессе напали на военного ТЦК. Во время мобилизационных мероприятий мужчина ударил его ножом. Сейчас пострадавший в больнице.

Также мы писали, что во Львове объявили о подозрении женщине, которую подозревают нападении на ТЦК. Она, вероятно, открыла стрельбу по стеклу транспортного средства.

теракт Одесса взрыв авто Одесская область Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
