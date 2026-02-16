Держзрада в Одесі — жінку підозрюють у передачі даних РФ

Жінка в суді. Фото : Одеська обласна прокуратура

В Одесі правоохоронці викрили двох жінок, яких підозрюють у співпраці зі спецслужбами РФ. За даними слідства, вони збирали інформацію про енергетичні об’єкти, що мають значення для оборони міста.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Одеську обласну прокуратуру та СБУ.

Реклама

Читайте також:

Фотографувала енергооб'єкти

У прокуратурі повідомили, що у листопаді 2025 року 47-річна жінка почала спілкуватися в месенджері Telegram з представником російських спецслужб. Під час листування вона погодилася виконувати розвідувальні завдання.

Зокрема, підозрювана фотографувала та знімала відео однієї з електропідстанцій в Одеському районі. Також вона зібрала дані про її розташування та роботу і передала цю інформацію своєму куратору у вигляді звіту.

За інформацією слідства, ця підстанція забезпечує електропостачання, зокрема, підрозділів територіальної оборони Збройних сил України. Передача таких даних могла становити загрозу для роботи об’єкта та безпеки регіону.

Наразі суд обрав одеситці запобіжний захід — тримання під вартою без права на заставу. Якщо провину доведуть, обвинуваченій загрожує від дванадцяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна за держзраду.

Передавала інформацію про електропідстанції

Паралельно Служба безпеки України повідомила про затримання ще однієї агентки в Одесі. За даними контррозвідки, 48-річна місцева жителька коригувала ракетні та дронові удари по енергетичних об’єктах міста.

Жінка, яка фотографувала підстанції в Одеській області. Фото: СБУ

Слідство встановило, що її завербували через Telegram-канал з пошуку "легких заробітків". За вказівками куратора вона об’їжджала місто громадським транспортом і фіксувала розташування трансформаторних підстанцій та об’єктів високої напруги.

Також жінка обходила території енергооб’єктів, щоб оцінити їхній стан після обстрілів і з’ясувати, як проходить відновлення. Ці дані разом із фото та позначками на картах вона передавала представнику фсб.

Правоохоронці затримали її за місцем проживання, коли вона готувала черговий звіт. Під час обшуків вилучили два мобільні телефони з доказами діяльності.

Жінці вже повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Вона перебуває під вартою. За цією статтею їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Одесі напали на військовослужбовців ТЦК під час перевірки документів. Кількох військових госпіталізували після застосування сльозогінного газу.

Також ми писали, що у Київському районі Одеси сьогодні вибухнув автомобіль. ЗМІ пишуть, що могли підірвати військового.