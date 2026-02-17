Вибух авто в Одесі — затримали підозрюваного

Затриманий підривник. Фото: Одеська обласна прокуратура

В Одесі затримали чоловіка, якого підозрюють у підриві автомобіля в Київському районі, що стався напередодні. За даними слідства, він діяв за вказівкою куратора і погодився на злочин за грошову винагороду.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції в Одеській області.

Підрив авто в Одесі

Йдеться про підірив автомобіля Toyota учора вранці на вулиці Академіка Корольова. За даними поліції в машині перебував 56-річний чоловік. Він отримав травми і був госпіталізований. Поруч також пошкоджено кілька припаркованих автівок.

Відео з камери. Фото: Нацполіція в Одеській області

Правоохоронці встановили, що під авто заклали саморобний вибуховий пристрій. Його привели в дію дистанційно. Для цього використали мобільний телефон, який заховали неподалік у коробці з-під соку.

Виготовлення бомби

За інформацією поліції, за кілька годин після події було затримано причетного до злочину 32-річного уродженця іншої області. Він раніше вже був судимий за крадіжки. Обвинувачений не мав постійного житла і вів асоціальний спосіб життя в Одесі.

Докази, які знайшли поліцейські. Фото: Нацполіція в Одеській області

Слідчі вважають, що його завербував невідомий куратор. За виконання завдання обіцяли 5000 доларів. Чоловік погодився, виготовив вибуховий пристрій і вранці встановив його під автомобілем. На місце він приїхав на таксі.

Обшуки у підозрюваного чоловіка. Фото: Нацполіція в Одеській області

Обіцяні гроші він так і не отримав. За інформацією правоохоронців, йому дали лише невелику суму на матеріали.

Вилучені телефони. Фото: Нацполіція в Одеській області

Під час обшуку у підозрюваного вилучили телефон із доказами, а також речі та компоненти, які могли використовуватися для виготовлення вибухівки. Чоловіка затримали, з ним працюють слідчі.

Яке покарання за теракт

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про терористичний акт. За цей злочин загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Розслідування триває, правоохоронці встановлюють усіх причетних.

Нагадаємо, в Одесі правоохоронці викрили двох жінок, яких підозрюють у співпраці зі спецслужбами РФ. 47-річна жінка фотографувала та знімала відео однієї з електропідстанцій в Одеському районі, а інша коригувала ракетні та дронові удари по енергетичних об’єктах міста.

Також ми писали, що в Одесі стався напад на військовослужбовців ТЦК під час перевірки документів. Під час оповіщення, люди почали перешкоджати діям військовослужбовців і застосували фізичну силу. Також проти військових використали сльозогінні речовини.

