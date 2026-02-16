Відео
Україна
Головна Одеса Вибух авто в Одесі — СБУ заявила про теракт

Вибух авто в Одесі — СБУ заявила про теракт

Дата публікації: 16 лютого 2026 13:10
Вибух автомобіля в Одесі кваліфіковано як теракт, — СБУ
Вибухотехнік оглядає автомобіль. Фото: кадр з відео

СБУ кваліфікували як терористичний акт сьогоднішній вибух автомобіля у Київському районі Одеси. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження і розслідують обставини події.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на СБУ в Одеській області. 

Читайте також:

Що відомо про вибух в Одесі

За інформацією СБУ, вибух стався близько 07:49 поблизу житлового будинку на вулиці Академіка Корольова. У результаті постраждав водій автомобіля, його госпіталізували.

"СБУ кваліфікує вибух автомобіля у Київському районі Одеси як терористичний акт та вже відкрила відповідне кримінальне провадження", — зазначили в пресслужбі відомства.

За даними правоохоронців, на місці працюють слідчі та оперативні служби. Вони встановлюють причини вибуху та осіб, які можуть бути причетні.

У СБУ підкреслили, що розслідування ведуть спільно з поліцією. Зараз триває збір доказів та перевірка всіх версій.

"Служба безпеки спільно з Національною поліцією проводять комплексні заходи для встановлення всіх обставин події та осіб, причетних до його вчинення", — повідомили в СБУ.

Яке покарання за теракт

Слудчі відкрили кримінальне провадження за статтею 258 Кримінального кодексу України — терористичний акт. Ця стаття передбачає від 5 до 15 років позбавлення волі, а за дії, що призвели до загибелі людей або інші тяжкі наслідки — від 10-15 років до довічного ув'язнення.

Нагадаємо, в Одесі правоохоронці викрили двох жінок, яких підозрюють у співпраці зі спецслужбами РФ. За даними слідства, вони збирали інформацію про енергетичні об’єкти, що мають значення для оборони міста. Далі ці дані фігуранки зливали Росії.

Також ми писали, що напередодні у Київському районі міста група оповіщення перевіряла військово-облікові документи та супроводжувала чоловіка до районного ТЦК, у цей момент, за інформацією військових, втрутилися цивільні. Люди почали перешкоджати діям військовослужбовців і застосували фізичну силу.

Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
