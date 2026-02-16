Вибух автомобіля в Одесі кваліфіковано як теракт, — СБУ

Вибухотехнік оглядає автомобіль. Фото: кадр з відео

СБУ кваліфікували як терористичний акт сьогоднішній вибух автомобіля у Київському районі Одеси. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження і розслідують обставини події.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на СБУ в Одеській області.

Що відомо про вибух в Одесі

За інформацією СБУ, вибух стався близько 07:49 поблизу житлового будинку на вулиці Академіка Корольова. У результаті постраждав водій автомобіля, його госпіталізували.

"СБУ кваліфікує вибух автомобіля у Київському районі Одеси як терористичний акт та вже відкрила відповідне кримінальне провадження", — зазначили в пресслужбі відомства.

За даними правоохоронців, на місці працюють слідчі та оперативні служби. Вони встановлюють причини вибуху та осіб, які можуть бути причетні.

У СБУ підкреслили, що розслідування ведуть спільно з поліцією. Зараз триває збір доказів та перевірка всіх версій.

"Служба безпеки спільно з Національною поліцією проводять комплексні заходи для встановлення всіх обставин події та осіб, причетних до його вчинення", — повідомили в СБУ.

Яке покарання за теракт

Слудчі відкрили кримінальне провадження за статтею 258 Кримінального кодексу України — терористичний акт. Ця стаття передбачає від 5 до 15 років позбавлення волі, а за дії, що призвели до загибелі людей або інші тяжкі наслідки — від 10-15 років до довічного ув'язнення.

