Взрыв автомобиля в Одессе квалифицирован как теракт, - СБУ

СБУ квалифицировали как террористический акт сегодняшний взрыв автомобиля в Киевском районе Одессы. Правоохранители открыли уголовное производство и расследуют обстоятельства происшествия.

Что известно о взрыве в Одессе

По информации СБУ, взрыв произошел около 07:49 вблизи жилого дома на улице Академика Королева. В результате пострадал водитель автомобиля, его госпитализировали.

"СБУ квалифицирует взрыв автомобиля в Киевском районе Одессы как террористический акт и уже открыла соответствующее уголовное производство", — отметили в пресс-службе ведомства.

По данным правоохранителей, на месте работают следователи и оперативные службы. Они устанавливают причины взрыва и лиц, которые могут быть причастны.

В СБУ подчеркнули, что расследование ведут совместно с полицией. Сейчас идет сбор доказательств и проверка всех версий.

"Служба безопасности совместно с Национальной полицией проводят комплексные мероприятия для установления всех обстоятельств происшествия и лиц, причастных к его совершению", — сообщили в СБУ.

Какое наказание за теракт

Слудчи открыли уголовное производство по статье 258 Уголовного кодекса Украины — террористический акт. Эта статья предусматривает от 5 до 15 лет лишения свободы, а за действия, повлекшие гибель людей или другие тяжкие последствия - от 10-15 лет до пожизненного заключения.

