Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Взрыв авто в Одессе — СБУ заявила о теракте

Взрыв авто в Одессе — СБУ заявила о теракте

Ua ru
Дата публикации 16 февраля 2026 13:10
Взрыв автомобиля в Одессе квалифицирован как теракт, - СБУ
Взрывотехник осматривает автомобиль. Фото: кадр из видео

СБУ квалифицировали как террористический акт сегодняшний взрыв автомобиля в Киевском районе Одессы. Правоохранители открыли уголовное производство и расследуют обстоятельства происшествия.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на СБУ в Одесской области.

Реклама
Читайте также:

Что известно о взрыве в Одессе

По информации СБУ, взрыв произошел около 07:49 вблизи жилого дома на улице Академика Королева. В результате пострадал водитель автомобиля, его госпитализировали.

"СБУ квалифицирует взрыв автомобиля в Киевском районе Одессы как террористический акт и уже открыла соответствующее уголовное производство", — отметили в пресс-службе ведомства.

По данным правоохранителей, на месте работают следователи и оперативные службы. Они устанавливают причины взрыва и лиц, которые могут быть причастны.

В СБУ подчеркнули, что расследование ведут совместно с полицией. Сейчас идет сбор доказательств и проверка всех версий.

"Служба безопасности совместно с Национальной полицией проводят комплексные мероприятия для установления всех обстоятельств происшествия и лиц, причастных к его совершению", — сообщили в СБУ.

Какое наказание за теракт

Слудчи открыли уголовное производство по статье 258 Уголовного кодекса Украины — террористический акт. Эта статья предусматривает от 5 до 15 лет лишения свободы, а за действия, повлекшие гибель людей или другие тяжкие последствия - от 10-15 лет до пожизненного заключения.

Напомним, в Одессе правоохранители разоблачили двух женщин, которых подозревают в сотрудничестве со спецслужбами РФ. По данным следствия, они собирали информацию об энергетических объектах, имеющих значение для обороны города. Далее эти данные фигурантки сливали России.

Также мы писали, что накануне в Киевском районе города группа оповещения проверяла военно-учетные документы и сопровождала мужчину в районный ТЦК, в этот момент, по информации военных, вмешались гражданские. Люди начали препятствовать действиям военнослужащих и применили физическую силу.

теракт Одесса взрыв Одесская область Новости Одессы сбу
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации