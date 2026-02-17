Видео
Главная Одесса Отсрочка от мобилизации — в Одессе задержаны адвокат и врач

Отсрочка от мобилизации — в Одессе задержаны адвокат и врач

Ua ru
Дата публикации 17 февраля 2026 15:33
Схемы уклонения от мобилизации - в Одессе разоблачили адвоката и врача
Задержание адвоката в Одессе. Фото: Одесская областная прокуратура

В Одессе правоохранители разоблачили сразу две схемы уклонения от мобилизации, к которым причастны адвокат и руководитель больницы. За деньги мужчинам обещали оформить фиктивные медицинские документы для получения непригодности к службе.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Одесскую областную прокуратуру.

Читайте также:
Затриманна в Одесі
Мужчине объявляют подозрение. Фото: Одесская областная прокуратура

Задержание адвоката в Одессе

По данным следствия, адвокат требовал 3500 долларов от призывника за "решение вопроса" с военно-врачебной комиссией. Он уверял, что имеет связи среди медиков и может организовать оформление пребывания в стационаре с нужным диагнозом. После этого клиент получал бы документы о непригодности к военной службе.

Договоренности стороны обсуждали во время личных встреч в ресторане в центре Одессы. Именно там, согласно следствию, и передавали деньги.

Задержание врача

Отдельную схему разоблачили на уровне медицинского учреждения. Генеральный директор больницы, который является депутатом местного совета, вместе с невропатологом наладил другой механизм. За 10 тысяч долларов они обещали повлиять на решение военно-врачебных комиссий.

Речь шла о прохождении ВВК сначала на районном уровне, а затем и в областном территориальном центре комплектования. Клиентам обещали нужные выводы только после полной оплаты.

Гроші, які виявили у підозрюваних
Задержание мужчины за взятку. Фото: Одесская областная прокуратура

Какое наказание грозит мужчинам

Правоохранители сообщили адвокату и руководителю больницы о подозрении в злоупотреблении влиянием. Суд избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Для врача размер залога составил почти 2 миллиона гривен, для адвоката — 600 тысяч гривен. Оба воспользовались возможностью и внесли средства. Руководителя медучреждения также отстранили от должности.

Напомним, 37-летний заместитель командира по психологической поддержке персонала одной из воинских частей в Одесской области требовал 45 тысяч гривен. За эти средства он обещал двум военнослужащим помочь избежать уголовной ответственности за СЗЧ и восстановиться на службе.

Также мы писали, что в Одессе задержали мужчину, которого подозревают в подрыве автомобиля в Киевском районе, который произошел накануне. Он ранее уже был судим за кражи. Обвиняемый не имел постоянного жилья и вел асоциальный образ жизни в Одессе.

Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
