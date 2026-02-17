Схемы уклонения от мобилизации - в Одессе разоблачили адвоката и врача

Отсрочка от мобилизации — в Одессе задержаны адвокат и врач
В Одессе правоохранители разоблачили сразу две схемы уклонения от мобилизации, к которым причастны адвокат и руководитель больницы. За деньги мужчинам обещали оформить фиктивные медицинские документы для получения непригодности к службе.
Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Одесскую областную прокуратуру.
Задержание адвоката в Одессе
По данным следствия, адвокат требовал 3500 долларов от призывника за "решение вопроса" с военно-врачебной комиссией. Он уверял, что имеет связи среди медиков и может организовать оформление пребывания в стационаре с нужным диагнозом. После этого клиент получал бы документы о непригодности к военной службе.
Договоренности стороны обсуждали во время личных встреч в ресторане в центре Одессы. Именно там, согласно следствию, и передавали деньги.
Задержание врача
Отдельную схему разоблачили на уровне медицинского учреждения. Генеральный директор больницы, который является депутатом местного совета, вместе с невропатологом наладил другой механизм. За 10 тысяч долларов они обещали повлиять на решение военно-врачебных комиссий.
Речь шла о прохождении ВВК сначала на районном уровне, а затем и в областном территориальном центре комплектования. Клиентам обещали нужные выводы только после полной оплаты.
Какое наказание грозит мужчинам
Правоохранители сообщили адвокату и руководителю больницы о подозрении в злоупотреблении влиянием. Суд избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.
Для врача размер залога составил почти 2 миллиона гривен, для адвоката — 600 тысяч гривен. Оба воспользовались возможностью и внесли средства. Руководителя медучреждения также отстранили от должности.
