Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Заместитель командира воинской части на Одесчине пойдет под суд

Заместитель командира воинской части на Одесчине пойдет под суд

Ua ru
Дата публикации 11 февраля 2026 11:13
Взятка в воинской части в Одесской области: чиновника будут судить
Задержание чиновника. Фото: главное управление Нацполиции Одесской области

В Одессе чиновник воинской части требовал взятки. За деньги он обещал "решить вопрос" для двух военных после самовольного оставления службы. Мужчина уверял во влиянии на прокуроров и командование. Дело против него направили в суд.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Взятка за возвращение из СВЧ

По данным полиции, 37-летний заместитель командира по психологической поддержке персонала одной из воинских частей в Одесской области требовал 45 тысяч гривен. За эти средства он обещал двум военнослужащим помочь избежать уголовной ответственности за СЗЧ и восстановиться на службе. Чиновник уверял, что сможет повлиять на решение прокуратуры и руководства воинской части. Также он говорил о дальнейшем назначении военных на должности после "решения вопроса".

Что грозит

Правоохранители задержали мужчину сразу после получения оговоренной суммы. Суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей с правом залога, которым подозреваемый воспользовался. Также его отстранили от должности. Чиновнику инкриминируют ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины — получение неправомерной выгоды за влияние на решение должностных лиц. Обвинительный акт уже направили в суд. В случае доказательства вины ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, мы сообщали, что в Одесской области судили мужчину, который предложил знакомому "решить вопрос" с трудоустройством в Службу безопасности Украины, уверяя, что имеет влияние на чиновников. За свои услуги он попросил 25 000 долларов.

Также мы писали, что в Одессе чиновник одной из райадминистраций попался на взятке. Чиновник требовал деньги за то, чтобы "не заметить" нарушения в работе СТО. За вознаграждение он обещал не проводить проверки и не инициировать демонтаж.

Одесса суд взятка Одесская область Новости Одессы задержание
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации