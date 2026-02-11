Взятка в воинской части в Одесской области: чиновника будут судить

Задержание чиновника. Фото: главное управление Нацполиции Одесской области

В Одессе чиновник воинской части требовал взятки. За деньги он обещал "решить вопрос" для двух военных после самовольного оставления службы. Мужчина уверял во влиянии на прокуроров и командование. Дело против него направили в суд.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, передает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Взятка за возвращение из СВЧ

По данным полиции, 37-летний заместитель командира по психологической поддержке персонала одной из воинских частей в Одесской области требовал 45 тысяч гривен. За эти средства он обещал двум военнослужащим помочь избежать уголовной ответственности за СЗЧ и восстановиться на службе. Чиновник уверял, что сможет повлиять на решение прокуратуры и руководства воинской части. Также он говорил о дальнейшем назначении военных на должности после "решения вопроса".

Что грозит

Правоохранители задержали мужчину сразу после получения оговоренной суммы. Суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей с правом залога, которым подозреваемый воспользовался. Также его отстранили от должности. Чиновнику инкриминируют ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины — получение неправомерной выгоды за влияние на решение должностных лиц. Обвинительный акт уже направили в суд. В случае доказательства вины ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, мы сообщали, что в Одесской области судили мужчину, который предложил знакомому "решить вопрос" с трудоустройством в Службу безопасности Украины, уверяя, что имеет влияние на чиновников. За свои услуги он попросил 25 000 долларов.

Также мы писали, что в Одессе чиновник одной из райадминистраций попался на взятке. Чиновник требовал деньги за то, чтобы "не заметить" нарушения в работе СТО. За вознаграждение он обещал не проводить проверки и не инициировать демонтаж.