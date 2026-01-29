Взятка за СТО в Одессе: задержали чиновника райадминистрации

Задержание чиновника. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Одессе чиновник одной из райадминистраций попался на взятке. Чиновник требовал деньги за то, чтобы "не заметить" нарушения в работе СТО. За вознаграждение он обещал не проводить проверки и не инициировать демонтаж. Его задержали сразу после получения средств.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Детали дела

Следователи установили, что 44-летний главный специалист одного из отделов районной администрации Одесского городского совета получил обращение от общественной организации. В нем говорилось о супругах, которые якобы незаконно построили станцию технического обслуживания на самовольно занятом земельном участке. При обследовании объекта чиновник обнаружил нарушения градостроительного законодательства и правил благоустройства. Впрочем вместо законных действий он встретился с представителем предпринимателей и потребовал передать ему 1 000 долларов США.

За эти деньги чиновник пообещал не проводить проверку, не составлять предписания и админпротоколы и отметить в документах, что нарушений якобы нет. В случае отказа он угрожал проблемами для бизнеса, в частности проверками и демонтажем СТО.

Что грозит

Полицейские задержали чиновника "на горячем" — в салоне его автомобиля возле торгового центра после получения неправомерной выгоды. Следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до десяти лет заключения с конфискацией имущества. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

