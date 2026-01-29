Відео
Головна Одеса В Одесі затримали чиновника міськради — у чому звинувачують

В Одесі затримали чиновника міськради — у чому звинувачують

Ua ru
Дата публікації: 29 січня 2026 15:53
Хабар за СТО в Одесі: затримали чиновника райадміністрації
Затримання чиновника. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

В Одесі посадовець однієї з райадміністрацій попався на хабарі. Чиновник вимагав гроші за те, щоб "не помітити" порушення в роботі СТО. За винагороду він обіцяв не проводити перевірки та не ініціювати демонтаж. Його затримали одразу після отримання коштів.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Читайте також:

Деталі справи

Слідчі встановили, що 44-річний головний спеціаліст одного з відділів районної адміністрації Одеської міської ради отримав звернення від громадської організації. У ньому йшлося про подружжя, яке нібито незаконно збудувало станцію технічного обслуговування на самовільно зайнятій земельній ділянці. Під час обстеження об’єкта посадовець виявив порушення містобудівного законодавства та правил благоустрою. Втім замість законних дій він зустрівся з представником підприємців і висунув вимогу передати йому 1 000 доларів США.

За ці гроші чиновник пообіцяв не проводити перевірку, не складати приписи й адмінпротоколи та зазначити в документах, що порушень нібито немає. У разі відмови він погрожував проблемами для бізнесу, зокрема перевірками та демонтажем СТО.

Що загрожує

Поліцейські затримали посадовця "на гарячому" — в салоні його автомобіля поблизу торгового центру після одержання неправомірної вигоди. Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до десяти років ув’язнення з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, ми повідомляли, що львів'янин хотів уникнути ВЛК за хабар. Також ми писали, що у Києві викрили схему видалення з бази "Оберіг" за хабарі.

Одеса хабар Одеська область міська рада Новини Одеси затримання
Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко
