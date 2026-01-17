Видео
Главная Одесса В Одессе у военного нашли психотропы — как наказали

В Одессе у военного нашли психотропы — как наказали

Ua ru
Дата публикации 17 января 2026 01:36
Военного в Одессе оштрафовали за хранение психотропов
Судейский молоток судейский молоток. Фото иллюстративное: Pixabay

Военнослужащий ВСУ из Одессы незаконно хранил особо опасное психотропное вещество. Запрещенные пакеты нашли во время проверки документов в городе. Мужчина признал вину и не отрицал обстоятельств дела. Суд назначил ему наказание.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

По данным следствия, солдат ВСУ, который проходил службу по мобилизации в подразделении специального назначения незаконно приобрел и хранил особо опасное психотропное вещество PVP без цели сбыта — для собственного употребления. Во время проверки документов в помещении Южного территориального управления Военной службы правопорядка в Одессе у военного нашли зип-пакет и бумажный сверток с запрещенным веществом.

Общая масса психотропа превышала небольшой размер, определенный приказом Минздрава. Обвиняемый полностью признал вину и попросил рассмотреть дело без его участия.

Как наказали

Суд учел искреннее раскаяние, отсутствие отягчающих обстоятельств, а также то, что мужчина уже имел предыдущий приговор по аналогичной статье. В результате суд назначил штраф в 34 тысячи гривен и присоединил к нему наказание по предыдущему приговору — три года пробационного надзора с обязанностями регистрироваться в органе пробации и не выезжать за пределы Украины без разрешения. Кроме этого, с осужденного взыщут более 6 тысяч гривен расходов на экспертизу, а изъятые вещества уничтожат.

Напомним, мы сообщали, что в Одессе суд наказал военного, который присвоил чужую банковскую карту. Также мы писали, что наказание получил военный, который предлагал взятку за СЗЧ.

Одесса наркотики Одесский порт Новости Одессы наказание судебные решения
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
