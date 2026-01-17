Военного в Одессе оштрафовали за хранение психотропов

Судейский молоток судейский молоток. Фото иллюстративное: Pixabay

Военнослужащий ВСУ из Одессы незаконно хранил особо опасное психотропное вещество. Запрещенные пакеты нашли во время проверки документов в городе. Мужчина признал вину и не отрицал обстоятельств дела. Суд назначил ему наказание.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Детали дела

По данным следствия, солдат ВСУ, который проходил службу по мобилизации в подразделении специального назначения незаконно приобрел и хранил особо опасное психотропное вещество PVP без цели сбыта — для собственного употребления. Во время проверки документов в помещении Южного территориального управления Военной службы правопорядка в Одессе у военного нашли зип-пакет и бумажный сверток с запрещенным веществом.

Общая масса психотропа превышала небольшой размер, определенный приказом Минздрава. Обвиняемый полностью признал вину и попросил рассмотреть дело без его участия.

Как наказали

Суд учел искреннее раскаяние, отсутствие отягчающих обстоятельств, а также то, что мужчина уже имел предыдущий приговор по аналогичной статье. В результате суд назначил штраф в 34 тысячи гривен и присоединил к нему наказание по предыдущему приговору — три года пробационного надзора с обязанностями регистрироваться в органе пробации и не выезжать за пределы Украины без разрешения. Кроме этого, с осужденного взыщут более 6 тысяч гривен расходов на экспертизу, а изъятые вещества уничтожат.

Напомним, мы сообщали, что в Одессе суд наказал военного, который присвоил чужую банковскую карту. Также мы писали, что наказание получил военный, который предлагал взятку за СЗЧ.