Суд в Одессе оштрафовал военного за избиение ребенка

В Одессе военнослужащий избил малолетнего парня возле магазина "Аврора". Инцидент произошел на Канатной улице после словесного конфликта. Ребенок получил сотрясение мозга и перелом носа. Суд рассмотрел дело в упрощенном порядке и назначил наказание.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Детали дела

Происшествие произошло около 18:35 возле магазина "Аврора" на улице Канатной в Одессе. Военнослужащий, который проходил службу по мобилизации, поссорился с малолетним парнем из-за конфликта, связанного со школьными отношениями. Во время ссоры мужчина отвел ребенка в сторону, после чего несколько раз ударил его — сначала локтем и кулаком по лицу, а затем в грудь. От ударов парень упал, ударился головой о бетонный выступ и асфальт. Даже после этого нападавший еще раз ударил его в нос.

По заключению судебно-медицинской экспертизы, ребенок получил сотрясение головного мозга, перелом костей носа без смещения и ушибы лица. Повреждения признали легкими, но повлекшими кратковременное расстройство здоровья.

Обвиняемый полностью признал вину, искренне раскаялся и согласился на рассмотрение дела без судебного заседания. Потерпевший и его законный представитель также дали согласие на упрощенное производство.

Как наказали

Суд признал военного виновным по ч. 2 ст. 125 Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде штрафа — 850 гривен. Отягчающим обстоятельством стало то, что потерпевший является малолетним лицом. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке.

Напомним, мы сообщали, что в Одессе судили военного, который самовольно оставил часть. Также мы писали, что в Одесской области приговор вынесли бойцу, которого поймали с психотропами.