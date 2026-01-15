Відео
В Одесі військовий побив дитину — як покарав суд

В Одесі військовий побив дитину — як покарав суд

Ua ru
Дата публікації: 15 січня 2026 01:36
Суд в Одесі оштрафував військового за побиття дитини
Молоток судді. Фото ілюстративне: depositphotos

В Одесі військовослужбовець побив малолітнього хлопця біля магазину "Аврора". Інцидент стався на Канатній вулиці після словесного конфлікту. Дитина отримала струс мозку та перелом носа. Суд розглянув справу у спрощеному порядку та призначив покарання.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

Подія сталася близько 18:35 біля магазину "Аврора" на вулиці Канатній в Одесі. Військовослужбовець, який проходив службу за мобілізацією, посварився з малолітнім хлопцем через конфлікт, пов’язаний зі шкільними стосунками. Під час сварки чоловік відвів дитину вбік, після чого кілька разів ударив її — спочатку ліктем і кулаком по обличчю, а згодом у груди. Від ударів хлопець впав, вдарився головою об бетонний виступ і асфальт. Навіть після цього нападник ще раз ударив його в ніс.

За висновком судово-медичної експертизи, дитина отримала струс головного мозку, перелом кісток носа без зміщення та забої обличчя. Ушкодження визнали легкими, але такими, що спричинили короткочасний розлад здоров’я.

Обвинувачений повністю визнав провину, щиро розкаявся та погодився на розгляд справи без судового засідання. Потерпілий і його законний представник також дали згоду на спрощене провадження.

Як покарали

Суд визнав військового винним за ч. 2 ст. 125 Кримінального кодексу України та призначив покарання у вигляді штрафу — 850 гривень. Обтяжувальною обставиною стало те, що потерпілий є малолітньою особою. Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі судили військового, який самовільно залишив частину. Також ми писали, що на Одещині вирок винесли бійцю, якого зловили з психотропами.

Одеса бійка Одеська область Новини Одеси покарання судові рішення
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
