Головна Одеса Військовий в Одесі самовільно залишив частину — який вирок

Ua ru
Дата публікації: 14 січня 2026 01:36
Вирок військовому за СЗЧ в Одесі: 5 років тюрми
Суддівський молоток. Фото ілюстративне: freepik

В Одесі військовослужбовець самовільно залишив військову частину та понад два роки не повертався на службу. Чоловік перебував поза підрозділом без поважних причин під час воєнного стану. Суд призначив солдату реальний строк ув’язнення.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Деталі справи

Чоловік був мобілізований 1 лютого 2023 року та проходив службу кухарем у підрозділі матеріального забезпечення батальйону безпілотних авіаційних комплексів. За даними суду, солдат не повернувся з відрядження до військової частини. Поважних причин для цього не було. Після цього він тривалий час перебував поза службою та фактично жив цивільним життям. Обвинуваченого затримали лише через декілька років в Одесі.

Під час судового розгляду він повністю визнав свою провину. Чоловік пояснив, що залишив частину через конфлікти з командуванням і небажання далі служити в цих умовах. Суд зазначив, що навіть у разі незгоди з діями керівництва військовослужбовець не має права самостійно вирішувати, виконувати обов’язки служби чи ні.

Як покарали

У вироку наголошується, що самовільне залишення частини під час війни підриває дисципліну та обороноздатність держави. Дії солдата кваліфікували за ч. 5 ст. 407 Кримінального кодексу України — самовільне залишення місця служби тривалістю понад три доби, вчинене в умовах воєнного стану. Суд не встановив ані пом’якшувальних, ані обтяжувальних обставин. У результаті чоловіку призначили покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі. Його взяли під варту безпосередньо в залі суду.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Одещині судили військового, якого спіймали з психотропами. Також ми писали, що судили курсанта, який наводив ракети РФ на ЗСУ.

Одеса Одеська область Новини Одеси покарання СЗЧ судові рішення
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
