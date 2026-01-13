Військовий в Одесі отримав штраф за зберігання наркотиків

Молоток судді. Фото ілюстративне: iStock

В Одесі військовослужбовець зберігав при собі наркотичні речовини для особистого вживання. Його викрили вночі під час перевірки на одній із вулиць міста. Чоловік добровільно видав заборонені речовини та визнав свою провину. Суд розглянув справу у спрощеному порядку і виніс обвинувальний вирок.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Деталі справи

За матеріалами справи, військовослужбовець, мобілізований до підрозділу берегової оборони, замовив наркотичні речовини через месенджер Telegram для особистого вживання. Йдеться про плодові тіла грибів із вмістом псилоцибіну масою 2,87 грама та амфетамін масою 0,36 грама. Усе це він зберігав у рюкзаку. Уночі чоловіка зупинили правоохоронці на вулиці Космонавтів в Одесі. Під час огляду місця події він добровільно видав заборонені речовини поліцейським.

Експертиза підтвердила, що їх кількість перевищує невеликий розмір, визначений наказом МОЗ. Прокурор звернулася до суду з клопотанням про розгляд справи у спрощеному порядку. Обвинувачений у присутності захисника повністю визнав провину, розкаявся та не заперечував встановлених обставин.

Як покарали

Суд визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України. Йому призначили штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Також із засудженого стягнуть понад 8 тисяч гривень витрат на проведення експертиз. Усі вилучені наркотичні речовини після набрання вироком законної сили мають бути знищені.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі судили військового за дизертирство. Також ми писали, що на Одещині вирок отримав військовий, який порушив правила умовного терміну.