Головна Одеса В Одесі судили військового за дезертирство — що вирішив суд

В Одесі судили військового за дезертирство — що вирішив суд

Ua ru
Дата публікації: 11 січня 2026 01:36
Одеського військового судили за дезертирство
Суддівський молот. Фото ілюстративне: freepik

Військовослужбовець з Одеси самовільно залишив частину під час особливого періоду та зник майже на чотири місяці. Суд визнав його винним у дезертирстві та призначив покарання.

Про це стало відомо з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

Читайте також:

Військовий пішов у СЗЧ

З матеріалів слідства відомо, що військовий самовільно залишив місце служби влітку 2021 року. Він не з’являвся в частині понад чотири місяці.

Чоловік проходив контрактну службу з 2016 року та обіймав посаду старшого водія у підрозділі матеріально-технічного забезпечення. У жовтні 2020 року він підписав черговий контракт строком на три роки.

14 червня 2021 року військовий без дозволу залишив територію навчального закладу в Приморському районі Одеси. До 27 жовтня він не виконував службові обов’язки та перебував поза частиною.

Згодом чоловік сам прийшов до спеціалізованої прокуратури та повідомив про свій вчинок. У суді він визнав провину та пояснив, що перебував у важкому психологічному стані через смерть брата та загибель побратимів на фронті.

Яке покарання за дезертирство

Суд кваліфікував його дії статтею дезертирство в умовах особливого періоду. За законом за такий злочин передбачено від п’яти до десяти років позбавлення волі.

Суд врахував щире каяття, позитивну характеристику та відсутність попередніх судимостей. У результаті чоловіку призначили п’ять років позбавлення волі, але звільнили від відбування покарання з випробуванням на два роки.

Нагадаємо, на Одещині чоловік зробив собі фальшиву довідку ВЛК. Також ми писали, що на Одещині військовий привласнив чужий телефон.

Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
