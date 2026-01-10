Відео
Головна Одеса Феєрверки під час війни — Одещина серед лідерів за запуском

Феєрверки під час війни — Одещина серед лідерів за запуском

Ua ru
Дата публікації: 10 січня 2026 10:56
Феєрверки під час війни — скільки вироків на Одещині
Запуск феєрверків. Фото ілюстративне: freepik

Попри заборону, українці й далі запускають салюти під час війни. Одеська область входить до трійки регіонів з найбільшою кількістю судових вироків за піротехніку.

Про це свідчать дані пошуковика по судовому реєстру "Бабуся", на які посилається аналітичний сервіс "Опендатабот".

Читайте також:
Феєрверки під час війни — Одещина серед лідерів за запуском - фото 1
Дані по відкритих провадженнях за запуск феєрверка. Фото: скриншот з opendatabot

Запуск феєрверків в Україні 

Так, за даними сервісу, від початку повномасштабного вторгнення суди винесли 63 вироки за використання піротехніки. Найменше таких справ було у 2022 році — лише п’ять. Уже за рік їхня кількість зросла у 3,4 раза. А за неповний 2025 рік суди ухвалили ще 16 рішень.

Понад половину цих справ кваліфікують як кримінальні. Судді розцінюють салюти не просто як порушення тиші, а як хуліганство, яке може викликати паніку та створити загрозу для людей.

Одещина у трійці лідерів

Найбільше вироків зафіксували в Києві — 15 справ. Друге місце посідає Дніпропетровська область із вісьмома рішеннями. Третя — Одеська область, де суди винесли сім вироків за запуск феєрверків під час війни. Разом ці регіони дають майже половину всіх рішень у країні.

Яке покарання загрожує порушникам

Покарання залежать від обставин. За дрібне хуліганство суди призначають штрафи від 51 до 119 гривень. У кримінальних справах суми зростають до 34 тисяч гривень.

У деяких випадках порушників відправляють на громадські роботи. Наприклад, у Києві чоловік, який запускав салюти в стані сп’яніння, отримав 50 годин обов’язкових робіт.

Бувають і жорсткіші вироки. У Рівному чоловік запустив феєрверк на подвір’ї школи, а потім погрожував поліції гранатою. Суд призначив йому чотири роки ув’язнення, але замінив реальний строк на іспитовий, оскільки підсудний пішов служити до ЗСУ.

Нагадаємо, у Вінниці любителя феєрверків посадили на 2 роки. Також ми писали, що у Києві 43-річний чоловік запускав феєрверки з вікна багатоповерхівки.

Одеса Одеська область реєстр Новини Одеси судові рішення
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
