Фейерверки во время войны — Одесчина среди лидеров по запуску

Фейерверки во время войны — Одесчина среди лидеров по запуску

Ua ru
Дата публикации 10 января 2026 10:56
Фейерверки во время войны - сколько приговоров в Одесской области
Запуск фейерверков. Фото иллюстративное: freepik

Несмотря на запрет, украинцы продолжают запускать салюты во время войны. Одесская область входит в тройку регионов с наибольшим количеством судебных приговоров за пиротехнику.

Об этом свидетельствуют данные поисковика по судебному реестру "Бабушка", на которые ссылается аналитический сервис "Опендатабот".

Читайте также:
Феєрверки під час війни — Одещина серед лідерів за запуском - фото 1
Данные по открытым производствам за запуск фейерверка. Фото: скриншот с opendatabot

Запуск фейерверков в Украине

Так, по данным сервиса, с начала полномасштабного вторжения суды вынесли 63 приговора за использование пиротехники. Меньше всего таких дел было в 2022 году — всего пять. Уже через год их количество выросло в 3,4 раза. А за неполный 2025 год суды приняли еще 16 решений.

Более половины этих дел квалифицируют как уголовные. Судьи расценивают салюты не просто как нарушение тишины, а как хулиганство, которое может вызвать панику и создать угрозу для людей.

Одесская область в тройке лидеров

Больше всего приговоров зафиксировали в Киеве — 15 дел. Второе место занимает Днепропетровская область с восемью решениями. Третья — Одесская область, где суды вынесли семь приговоров за запуск фейерверков во время войны. Вместе эти регионы дают почти половину всех решений в стране.

Какое наказание грозит нарушителям

Наказания зависят от обстоятельств. За мелкое хулиганство суды назначают штрафы от 51 до 119 гривен. В уголовных делах суммы возрастают до 34 тысяч гривен.

В некоторых случаях нарушителей отправляют на общественные работы. Например, в Киеве мужчина, который запускал салюты в состоянии опьянения, получил 50 часов обязательных работ.

Бывают и более жесткие приговоры. В Ровно мужчина запустил фейерверк во дворе школы, а потом угрожал полиции гранатой. Суд назначил ему четыре года заключения, но заменил реальный срок на испытательный, поскольку подсудимый пошел служить в ВСУ.

Напомним, в Виннице любителя фейерверков посадили на 2 года. Также мы писали, что в Киеве 43-летний мужчина запускал фейерверки из окна многоэтажки.

Одесса Одесская область Новости Одессы
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
