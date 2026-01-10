Підробка довідки ВЛК на Одещині: суд призначив штраф

Суддівський молот. Фото ілюстративне: freepik

Чоловік в Одеській області зробив собі фальшиву довідку ВЛК, щоб без проблем проходити блокпости під час мобілізації. З підробкою він поїхав на пункт пропуску "Маяки — Удобне — Паланка", але там документ викрили.

Про це стало відомо з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

Реклама

Читайте також:

Зробив фальшиву довідку ВЛК

Спочатку, за версією слідства, він знайшов в інтернеті оголошення про продаж кліше з відбитком круглої гербової печатки. Домовився про зустріч і заплатив 2000 гривень. Після цього отримав кліше від невстановленої особи.

На початку жовтня 2023 року чоловік, перебуваючи вдома, надрукував і заповнив довідку ВЛК із номером та датою, вказавши свої дані. Документ містив неправдиві відомості про те, що він нібито непридатний до військової служби.

Далі він спробував використати підробку. 14 жовтня 2023 року близько 12:47 на пункті пропуску "Маяки — Удобне — Паланка" на трасі Одеса-Рені чоловік показав прикордоннику довідку ВЛК. У матеріалах суду зазначено, що медогляд у встановленому порядку він не проходив, а документ виготовив сам.

Яке покарання за підроблення документів

Суд врахував щире каяття та відсутність обтяжуючих обставин. Йому призначили штрафи: 17 000 гривень за підроблення документа та 850 гривень за використання підробки.

Нагадаємо, на Волині судитимуть ухилянта, який попався з наркотиками в кишені. Також ми писали, що Одеська область входить до трійки регіонів з найбільшою кількістю судових вироків за піротехніку.