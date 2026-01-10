Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса На Одещині чоловік зробив собі фальшиву довідку ВЛК — покарання

На Одещині чоловік зробив собі фальшиву довідку ВЛК — покарання

Ua ru
Дата публікації: 10 січня 2026 15:20
Підробка довідки ВЛК на Одещині: суд призначив штраф
Суддівський молот. Фото ілюстративне: freepik

Чоловік в Одеській області зробив собі фальшиву довідку ВЛК, щоб без проблем проходити блокпости під час мобілізації. З підробкою він поїхав на пункт пропуску "Маяки  — Удобне — Паланка", але там документ викрили.

Про це стало відомо з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

Реклама
Читайте також:

Зробив фальшиву довідку ВЛК

Спочатку, за версією слідства, він знайшов в інтернеті оголошення про продаж кліше з відбитком круглої гербової печатки. Домовився про зустріч і заплатив 2000 гривень. Після цього отримав кліше від невстановленої особи.

На початку жовтня 2023 року чоловік, перебуваючи вдома, надрукував і заповнив довідку ВЛК із номером та датою, вказавши свої дані. Документ містив неправдиві відомості про те, що він нібито непридатний до військової служби.

Далі він спробував використати підробку. 14 жовтня 2023 року близько 12:47 на пункті пропуску "Маяки — Удобне — Паланка" на трасі Одеса-Рені чоловік показав прикордоннику довідку ВЛК. У матеріалах суду зазначено, що медогляд у встановленому порядку він не проходив, а документ виготовив сам.

Яке покарання за підроблення документів

Суд врахував щире каяття та відсутність обтяжуючих обставин. Йому призначили штрафи: 17 000 гривень за підроблення документа та 850 гривень за використання підробки. 

Нагадаємо, на Волині судитимуть ухилянта, який попався з наркотиками в кишені. Також ми писали, що Одеська область входить до трійки регіонів з найбільшою кількістю судових вироків за піротехніку.

Одеська область Новини Одеси мобілізація ВЛК підробки судові рішення
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації